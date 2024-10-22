Как вырастить салат на подоконнике

Листовой салат, который часто можно найти в магазинах в горшочках, имеет одно значительное преимущество — его можно не только хранить дольше, благодаря сохранённой корневой системе, но и выращивать повторно. Это растение способно подарить свежие листочки, даже после того, как его уже срезали для употребления.
Когда сажать салат в горшочке
Посадить листовой салат можно в любое время года, вне зависимости от сезона. Для этого нужно обрезать зелёные части растения, оставив 1-2 см над уровнем почвы. Осторожно снимите горшок, разрезав его, если это необходимо, и замочите корни растения в миске с водой комнатной температуры.
Высадка и уход
Когда новые листочки достигнут высоты около 4-5 см, их можно высадить в горшок с универсальным грунтом. Ухаживать за растением очень просто: поливайте его раз в два дня и опрыскивайте листья. Удобрения можно не использовать, ведь салат будет давать новые листья даже без подкормки.
Выращивание салата в домашних условиях — это не только способ сохранить свежесть, но и возможность наслаждаться новыми порциями сочной зелени без дополнительных затрат.
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