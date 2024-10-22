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Как вырастить салат на подоконнике

1:18
Садоводство

Листовой салат, который часто можно найти в магазинах в горшочках, имеет одно значительное преимущество — его можно не только хранить дольше, благодаря сохранённой корневой системе, но и выращивать повторно. Это растение способно подарить свежие листочки, даже после того, как его уже срезали для употребления.

Как вырастить салат на подоконнике
Фото: https://www.flickr.com/photos/nsalt/2808200115/ by Nick Saltmarsh from London, UK, CC BY 2.0

Когда сажать салат в горшочке

Посадить листовой салат можно в любое время года, вне зависимости от сезона. Для этого нужно обрезать зелёные части растения, оставив 1-2 см над уровнем почвы. Осторожно снимите горшок, разрезав его, если это необходимо, и замочите корни растения в миске с водой комнатной температуры.

Высадка и уход

Когда новые листочки достигнут высоты около 4-5 см, их можно высадить в горшок с универсальным грунтом. Ухаживать за растением очень просто: поливайте его раз в два дня и опрыскивайте листья. Удобрения можно не использовать, ведь салат будет давать новые листья даже без подкормки.

Выращивание салата в домашних условиях — это не только способ сохранить свежесть, но и возможность наслаждаться новыми порциями сочной зелени без дополнительных затрат.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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