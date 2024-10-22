Лучшая осенняя подкормка для смородины: что поможет пережить зиму

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для того чтобы смородина хорошо перезимовала и дала обильный урожай в следующем сезоне, важно провести правильную подкормку в октябре. Это поможет кустарнику накопить необходимые элементы для успешной зимовки и дальнейшего роста.

Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, CC BY-SA 3.0

На какие подкормки стоит обратить внимание?

Куриный помет

Это одна из лучших подкормок для смородины. Можно использовать его в жидком виде: на одну часть помета берут пятнадцать частей воды. Также помет можно вносить в сухом виде — на квадратный метр посадок потребуется 800 граммов.

Перегной

Перегной — еще одна эффективная подкормка. Для каждого куста смородины рекомендуется вносить примерно пять литров этого удобрения.

Минеральные удобрения

Для сбалансированной подкормки смородины можно использовать смесь минеральных удобрений: 15 граммов сернокислого калия и 30 граммов суперфосфата на каждый куст.

Если кусты ослаблены

В случае, если кусты смородины выглядят ослабленными, им нужна более интенсивная подкормка. На каждый куст берут ведро перегноя, добавляя 40 граммов калийной соли и 60 граммов суперфосфата для усиления питания.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

