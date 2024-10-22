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Сажайте чеснок правильно: что делать нельзя и почему

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Садоводство

Получить хороший урожай озимого чеснока не так сложно, если соблюдать основные правила посадки и ухода. Время посадки зависит от региона, но общим правилом является посадка за 25 дней до первых заморозков. Это позволит чесноку укорениться, но не даст ему прорасти преждевременно.

Сажайте чеснок правильно: что делать нельзя и почему
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, PDM

Глубина посадки для озимого чеснока должна быть больше, чем для ярового. Неглубокая посадка — одна из причин, по которой урожай может быть плохим.

Также важно избегать кислых, глинистых и песчаных почв, которые не подходят для выращивания чеснока. Свежая органика при посадке также не рекомендуется, так как она может негативно сказаться на развитии растения.

Наконец, не сажайте чеснок в тени — ему необходим солнечный свет для нормального роста.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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