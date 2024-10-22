Сажайте чеснок правильно: что делать нельзя и почему

Получить хороший урожай озимого чеснока не так сложно, если соблюдать основные правила посадки и ухода. Время посадки зависит от региона, но общим правилом является посадка за 25 дней до первых заморозков. Это позволит чесноку укорениться, но не даст ему прорасти преждевременно.
Глубина посадки для озимого чеснока должна быть больше, чем для ярового. Неглубокая посадка — одна из причин, по которой урожай может быть плохим.
Также важно избегать кислых, глинистых и песчаных почв, которые не подходят для выращивания чеснока. Свежая органика при посадке также не рекомендуется, так как она может негативно сказаться на развитии растения.
Наконец, не сажайте чеснок в тени — ему необходим солнечный свет для нормального роста.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
Ремонтантная малина — это уникальный сорт, который радует садоводов возможностью собирать урожай дважды за сезон: летом и осенью.