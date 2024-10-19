Как правильно подготовить гортензии к зиме и сохранить их цветение

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы гортензия порадовала пышным цветением в следующем сезоне, важно правильно подготовить её к зиме. Каждый вид этого растения требует особого подхода, и подготовка зависит от того, какой тип гортензии растёт в вашем саду.

Фото: commons.wikimedia.org by Luizabella, CC BY-SA 4.0

Крупнолистная гортензия

Самый требовательный вид гортензии с крупными шарообразными соцветиями, обычно голубого или розового цвета. Несмотря на свою популярность среди начинающих садоводов, крупнолистные гортензии сложно сохранить, так как их цветки образуются на прошлогодних побегах, которые чувствительны к холодам. Если молодые почки замерзнут, летом гортензия не зацветёт. Поэтому важно тщательно укрыть куст на зиму. Подготовка начинается в сентябре: сначала удаляют листья с нижней части куста, чтобы укрепить побеги, а перед первыми заморозками срезают оставшуюся листву и соцветия. Для защиты достаточно разложить ветви по кругу, закрепить их скобами и накрыть укрывным материалом, добавив лапник. По контуру можно уложить кирпичи или камни, чтобы материал не сдуло ветром.

Древовидная гортензия

Этот вид отличается раскидистым кустом с белыми или розовыми соцветиями. Древовидная гортензия лучше переносит морозы, хотя в бесснежные зимы может немного подмёрзнуть. Тем не менее, это не критично, так как новые цветки образуются на молодых побегах. Специальная подготовка к зиме для этого вида не требуется — достаточно обрезать соцветия и утеплить корни, прикрыв их слоем перегноя или листвы.

Метельчатая гортензия

Метельчатая гортензия — самый неприхотливый вид, её легко отличить по пирамидальным или метельчатым соцветиям. Этот вид прекрасно переносит холод, но минимальная подготовка всё же необходима. Чтобы снег не повредил побеги, нужно срезать все соцветия на несколько сантиметров выше побегов. Если гортензия была посажена в текущем сезоне, следует защитить её корневую систему, используя мульчирующий материал. Слой мульчи должен быть не менее 10-15 см.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

