Как подготовить чеснок к зиме для максимального урожая

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чеснок — популярная огородная культура, которую многие садоводы предпочитают высаживать под зиму. Однако, чтобы получить здоровый и качественный урожай, важно правильно подготовить посадочный материал. Один из ключевых этапов этой подготовки — замачивание зубчиков чеснока в специальных растворах, которые помогут укрепить растения и обеспечить их лучшую сопротивляемость болезням.

Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, PDM

В чём замочить чеснок?

Иммуноцитофит

Одно из самых рекомендуемых средств для замачивания чеснока — это Иммуноцитофит. Это биостимулятор, созданный на основе мочевины и арахидоновой кислоты, который значительно улучшает рост растений и их иммунную систему. Для приготовления раствора нужно растворить одну таблетку препарата в стакане тёплой воды, а затем разбавить смесь ещё 500 мл воды. Зубчики чеснока замачивают в этом растворе на один час перед посадкой, что способствует увеличению размера и качества будущего урожая.

Смесь из циркона и золы

Дачники также советуют использовать проверенную смесь на основе циркона и древесной золы. Этот раствор не только укрепляет чеснок, но и способствует его активному росту. Для приготовления раствора нужно развести 8 капель циркона в 2 литрах воды, после чего добавить 2 столовые ложки золы. Зубчики чеснока замачивают в таком составе на час-полтора непосредственно в день посадки, что помогает растению лучше укорениться и противостоять неблагоприятным условиям.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

