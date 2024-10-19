Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экологично и эффективно: гумат калия — ваше новое удобрение
Почему езда за грузовиками опасна для легковых автомобилей
Завершение северного завоза: FESCO отправляет последний конвой на Чукотку в 2024 году
Тайна хорошего сна: четыре простых шага для бодрого утра
Российская сборная по футболу готовится к матчу с Сирией
Как правильно подготовить гортензии к зиме и сохранить их цветение
Какие продукты зарядят вас энергией на весь день
Здоровая кожа без морщин: какие привычки мешают сохранить молодость
Правильный уход за хвойными деревьями: 8 обязательных шагов

Как подготовить чеснок к зиме для максимального урожая

1:39
Садоводство

Чеснок — популярная огородная культура, которую многие садоводы предпочитают высаживать под зиму. Однако, чтобы получить здоровый и качественный урожай, важно правильно подготовить посадочный материал. Один из ключевых этапов этой подготовки — замачивание зубчиков чеснока в специальных растворах, которые помогут укрепить растения и обеспечить их лучшую сопротивляемость болезням.

Как подготовить чеснок к зиме для максимального урожая
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, PDM

В чём замочить чеснок?

Иммуноцитофит

Одно из самых рекомендуемых средств для замачивания чеснока — это Иммуноцитофит. Это биостимулятор, созданный на основе мочевины и арахидоновой кислоты, который значительно улучшает рост растений и их иммунную систему. Для приготовления раствора нужно растворить одну таблетку препарата в стакане тёплой воды, а затем разбавить смесь ещё 500 мл воды. Зубчики чеснока замачивают в этом растворе на один час перед посадкой, что способствует увеличению размера и качества будущего урожая.

Смесь из циркона и золы

Дачники также советуют использовать проверенную смесь на основе циркона и древесной золы. Этот раствор не только укрепляет чеснок, но и способствует его активному росту. Для приготовления раствора нужно развести 8 капель циркона в 2 литрах воды, после чего добавить 2 столовые ложки золы. Зубчики чеснока замачивают в таком составе на час-полтора непосредственно в день посадки, что помогает растению лучше укорениться и противостоять неблагоприятным условиям.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Эксперт рассказал, чем бензиновые автомобили хуже дизельных
Авто
Эксперт рассказал, чем бензиновые автомобили хуже дизельных Аудио 
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Авто
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать Аудио 
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Еда и рецепты
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Популярное
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать

От полярности АКБ зависит его правильное расположение под капотом. Полярность может маркироваться как "плюсами" и "минусами", так и латинскими буквами R и L.

Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Луковая подлива для котлет: безумно вкусно не только с блюдами из мяса, но и просто с хлебушком
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Последние материалы
Какие продукты зарядят вас энергией на весь день
Здоровая кожа без морщин: какие привычки мешают сохранить молодость
Правильный уход за хвойными деревьями: 8 обязательных шагов
Прорыв для Lada: 1,8-литровый мотор ждёт глобальная модернизация
Фрегат готов к новому космическому старту с космодрома Восточный
Почему утренний спорт эффективнее для похудения
Как подготовить чеснок к зиме для максимального урожая
Карпов о перспективах: Дуглас Сантос получит российское гражданство
Какой кофе выбрать для здоровья: холодный или горячий
Как не ошибиться с цветом волос: важные моменты для будущих блондинок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.