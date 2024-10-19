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Как вырастить пышную пихту: от подготовки почвы до ухода

Садоводство

Чтобы на вашем дачном участке появилась красивая пихта, важно соблюдать сроки посадки, правильно подготовить грунт и ухаживать за растением. Как вырастить здоровые и пышные хвойники, рассказывают авторы сайта "Всаду.ру".

Как вырастить пышную пихту: от подготовки почвы до ухода
Фото: commons.wikimedia by Darekk2, CC BY-SA 3.0

Сроки и условия посадки

Лучшее время для посадки саженцев — это весна (апрель) или осень (сентябрь). Для высадки готовьте лунки глубиной 60-80 см, оставляя корневую шейку над землёй. Расстояние между саженцами должно быть от 0,5 м до 3,5 м. Оптимальный состав почвы включает одну часть торфа, три части перегноя и одну часть песка.

Удобрение и полив

Растения нуждаются в регулярном поливе и орошении, но следите за тем, чтобы не переувлажнить почву. Подкармливайте пихты минеральными удобрениями, например, "Кемира универсал", в дозировке 150 г на квадратный метр.

Мульчирование и уход

Для мульчирования используйте торф или древесные отходы, такие как щепки и опилки, с толщиной слоя не более 8 см. Уход за пихтами довольно простой. Эти хвойные растения растут медленно, поэтому формирующая обрезка не требуется.

Достаточно регулярно удалять сухие ветки. Несмотря на морозостойкость, молодые пихты стоит защищать от зимнего солнца, чтобы хвоя не теряла свой зелёный цвет.

Результаты вашего труда

Соблюдая условия посадки и ухода, вы сможете вырастить стройные пихты с густой и пышной хвоей, которые станут настоящим украшением вашего участка.

Уточнения

Пи́хта (лат. Abies) — род вечнозелёных лесообразующих голосеменных растений семейства Сосновые (Pinaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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