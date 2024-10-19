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Осенняя пересадка гортензии: важные нюансы

3:01
Садоводство

Гортензия — популярный декоративный кустарник, который все больше завоевывает сердца садоводов. Однако, чтобы сохранить ее красоту и пышное цветение, периодически необходимо пересаживать растение на новое место. В этой статье мы расскажем о том, как правильно пересаживать метельчатую и древовидную гортензию осенью.

Осенняя пересадка гортензии: важные нюансы
Фото: commons.wikimedia.org by Gzen92, CC BY-SA 4.0

Почему нужно пересаживать гортензию

Со временем взрослый кустарник начинает сильно разрастаться, а земля вокруг истощается, что сказывается на цветении. Чтобы кусты продолжали радовать пышными соцветиями, их следует пересаживать каждые 6-11 лет. Кроме того, пересадка может понадобиться в случае неправильно выбранного места для посадки или если растения изначально были посажены слишком густо.

Когда лучше пересаживать

Осенью пересадку гортензии нужно проводить в строго определенные сроки, чтобы растение успело прижиться до наступления холодов. Вот оптимальные сроки в зависимости от региона:

  • Средняя полоса (включая Подмосковье) — весь сентябрь.
  • Сибирь, Урал и Северо-Запад — с конца августа до начала сентября.
  • Южные регионы — до середины октября.

Главное условие для осенней пересадки — завершить ее за 4 недели до заморозков.

Как выбрать место для пересадки

Гортензия предпочитает полутень, поэтому не стоит сажать ее на открытом солнце. Очень важно, чтобы место было защищено от ветра и имело рыхлую, слабокислую почву. Не размещайте кусты слишком близко к другим растениям или постройкам, поскольку гортензия сильно разрастается.

Подготовка ямы для пересадки

Яму для пересадки нужно подготовить заранее, за 2-4 недели. Глубина и ширина должны составлять 50-60 см. На дно ямы желательно положить хвойный опад, который поможет подкислить почву. В смесь для засыпки добавляют перегной, кислый торф и садовую землю. Не забудьте внести фосфорно-калийные удобрения.

Два способа пересадки

Пересадка с комом земли - более щадящий способ, который минимизирует повреждения растения. Для этого нужно аккуратно выкопать куст, сохранив земляной ком, и переместить его на новое место.

Пересадка с делением куста - подходит, если вы хотите размножить гортензию. Куст делят на части, а места срезов обрабатывают углем.

Уход за гортензией после пересадки

После пересадки не нужно сразу удобрять растение, так как все необходимые вещества были заложены в почву. Полезно полить куст стимуляторами роста и обрезать надземную часть, оставив по 2-3 почки. На следующий год можно начинать плановые подкормки.

Теперь вы знаете, как правильно пересадить гортензию осенью!

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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