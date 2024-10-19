Осенняя пересадка гортензии: важные нюансы

Гортензия — популярный декоративный кустарник, который все больше завоевывает сердца садоводов. Однако, чтобы сохранить ее красоту и пышное цветение, периодически необходимо пересаживать растение на новое место. В этой статье мы расскажем о том, как правильно пересаживать метельчатую и древовидную гортензию осенью.
Со временем взрослый кустарник начинает сильно разрастаться, а земля вокруг истощается, что сказывается на цветении. Чтобы кусты продолжали радовать пышными соцветиями, их следует пересаживать каждые 6-11 лет. Кроме того, пересадка может понадобиться в случае неправильно выбранного места для посадки или если растения изначально были посажены слишком густо.
Осенью пересадку гортензии нужно проводить в строго определенные сроки, чтобы растение успело прижиться до наступления холодов. Вот оптимальные сроки в зависимости от региона:
Главное условие для осенней пересадки — завершить ее за 4 недели до заморозков.
Гортензия предпочитает полутень, поэтому не стоит сажать ее на открытом солнце. Очень важно, чтобы место было защищено от ветра и имело рыхлую, слабокислую почву. Не размещайте кусты слишком близко к другим растениям или постройкам, поскольку гортензия сильно разрастается.
Яму для пересадки нужно подготовить заранее, за 2-4 недели. Глубина и ширина должны составлять 50-60 см. На дно ямы желательно положить хвойный опад, который поможет подкислить почву. В смесь для засыпки добавляют перегной, кислый торф и садовую землю. Не забудьте внести фосфорно-калийные удобрения.
Пересадка с комом земли - более щадящий способ, который минимизирует повреждения растения. Для этого нужно аккуратно выкопать куст, сохранив земляной ком, и переместить его на новое место.
Пересадка с делением куста - подходит, если вы хотите размножить гортензию. Куст делят на части, а места срезов обрабатывают углем.
После пересадки не нужно сразу удобрять растение, так как все необходимые вещества были заложены в почву. Полезно полить куст стимуляторами роста и обрезать надземную часть, оставив по 2-3 почки. На следующий год можно начинать плановые подкормки.
Теперь вы знаете, как правильно пересадить гортензию осенью!
Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.
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