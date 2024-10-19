Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спортивные пары: как тренироваться вместе
Украинцам напомнили о последствиях за ложные посты о мобилизации
Омолаживание сада: как правильно привить дерево, чтобы оно зацвело
Каждый ледник имеет уникальный состав органического вещества
Чем заменить красную икру при заболеваниях ЖКТ и подагре
Психолог Леонова считает нормальным для взрослых людей играть в компьютерные игры
Учёные разработали вакцину против рака
Исследование обнаруживает влияние табака на структуру костей
Волосы мечты: как окрашивание привлекает внимание мужчин

Как сохранить красоту сада: защита декоративных деревьев от вредителей

3:06
Садоводство

Чтобы ваши декоративные деревья и кустарники оставались здоровыми и продолжали радовать глаз, их нужно защищать от болезней и вредителей. Как правильно ухаживать за растениями, какие меры профилактики наиболее эффективны и какие средства помогут в борьбе с паразитами, рассказывают авторы сайта "Всаду.ру".

Как сохранить красоту сада: защита декоративных деревьев от вредителей
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Bernhard, CC BY-SA 3.0

Обработка декоративных деревьев от вредителей

Декоративные деревья и кустарники подвержены множеству заболеваний и вредителей, которые могут испортить их внешний вид и даже погубить растение. Признаки заражения — это увеличенные почки, пересыхающие или скрученные листья, бурые наросты и повреждения на стволе.

Если вовремя не принять меры, растение может утратить свои декоративные качества. Для защиты деревьев и кустарников важно регулярно проводить профилактическую обработку.

Устранение зимующих вредителей

До начала распускания почек следует удалить отмершую кору и лишайники со стволов растений, таких как клён, туя и лещина. В них вредители часто откладывают яйца на зимовку. После очистки стволы обрабатывают 3%-ным медным купоросом и замазывают садовым варом для защиты от дальнейшего повреждения.

В апреле также рекомендуется побелить стволы деревьев для защиты от солнечных ожогов.

Химическая обработка растений

Химические препараты — один из самых эффективных способов защиты декоративных растений от вредителей и болезней. Для борьбы с грибковыми и инфекционными заболеваниями используют медный купорос и препарат Витарос.

Для защиты от клещей — коллоидную серу и Клещевит, а от тли и летающих паразитов помогут Биотлин, Алиот и Цветолюкс БАУ. Опрыскивание следует проводить дважды — до и после цветения деревьев, в сухую безветренную погоду.

Физическая борьба с вредителями

Для уничтожения вредителей можно использовать огонь или кипяток. Лист бумаги сворачивают в трубочку, поджигают и проводят вдоль ствола дерева, не допуская длительного контакта с корой.

Кустарники можно полностью обжигать. Кипяток равномерно выливают на все ветви, избегая обжигания почек. При ошпаривании почву прикрывают для защиты корней. Для усиления эффекта в воду можно добавить соль или готовые садовые смеси с марганцем.

Профилактика заболеваний и вредителей

Регулярные профилактические меры, такие как установка ловчих поясов и уборка подпорченных плодов и листьев, помогут снизить риск заражения. Ловчие пояса защищают от вредителей, зимующих в земле, а уборка мусора предотвращает появление грызунов и насекомых.

Следуя этим простым правилам, вы сможете сохранить здоровье ваших декоративных деревьев и кустарников, обеспечив их долгую и красивую жизнь.

Уточнения

Декорати́вные расте́ния — обширная группа травянистых и древесно-кустарниковых растений, применяемых для внутреннего и внешнего озеленения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Садоводство, цветоводство
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома Аудио 
Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
Авто
Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
Российский газ продолжит транзит через Украину после 2024 года по новой схеме
Мир. Новости мира
Российский газ продолжит транзит через Украину после 2024 года по новой схеме Аудио 
Популярное
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать

От полярности АКБ зависит его правильное расположение под капотом. Полярность может маркироваться как "плюсами" и "минусами", так и латинскими буквами R и L.

Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Луковая подлива для котлет: безумно вкусно не только с блюдами из мяса, но и просто с хлебушком
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Последние материалы
Певица Алла Пугачёва напомнила об интервью Владиславу Листьеву 30-летней давности
Как сохранить красоту сада: защита декоративных деревьев от вредителей
Жареная капуста с лимонной заправкой и орехами — пошаговый рецепт
Рекордные показатели озона: NASA фиксирует восстановление защитного слоя Земли
Как выбрать правильные кроссовки для занятий спортом: руководство по покупке
Самойлова и Джиган переехали из особняка в деревню: даже здесь можно быть счастливыми
Раскрыт гонорар певца Витаса на корпоративах в России
Диетолог Соломатина рассказала, при каких заболеваниях нужно отказаться от квашеной капусты
Ксения Бородина со слезами на глазах вспомнила прошлое: жила с человеком, у которого была двойная жизнь
Стало известно, кому достанется многомиллионное состояние погибшего Лиама Пейна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.