Как сохранить красоту сада: защита декоративных деревьев от вредителей

3:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы ваши декоративные деревья и кустарники оставались здоровыми и продолжали радовать глаз, их нужно защищать от болезней и вредителей. Как правильно ухаживать за растениями, какие меры профилактики наиболее эффективны и какие средства помогут в борьбе с паразитами, рассказывают авторы сайта "Всаду.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Hans Bernhard, CC BY-SA 3.0

Обработка декоративных деревьев от вредителей

Декоративные деревья и кустарники подвержены множеству заболеваний и вредителей, которые могут испортить их внешний вид и даже погубить растение. Признаки заражения — это увеличенные почки, пересыхающие или скрученные листья, бурые наросты и повреждения на стволе.

Если вовремя не принять меры, растение может утратить свои декоративные качества. Для защиты деревьев и кустарников важно регулярно проводить профилактическую обработку.

Устранение зимующих вредителей

До начала распускания почек следует удалить отмершую кору и лишайники со стволов растений, таких как клён, туя и лещина. В них вредители часто откладывают яйца на зимовку. После очистки стволы обрабатывают 3%-ным медным купоросом и замазывают садовым варом для защиты от дальнейшего повреждения.

В апреле также рекомендуется побелить стволы деревьев для защиты от солнечных ожогов.

Химическая обработка растений

Химические препараты — один из самых эффективных способов защиты декоративных растений от вредителей и болезней. Для борьбы с грибковыми и инфекционными заболеваниями используют медный купорос и препарат Витарос.

Для защиты от клещей — коллоидную серу и Клещевит, а от тли и летающих паразитов помогут Биотлин, Алиот и Цветолюкс БАУ. Опрыскивание следует проводить дважды — до и после цветения деревьев, в сухую безветренную погоду.

Физическая борьба с вредителями

Для уничтожения вредителей можно использовать огонь или кипяток. Лист бумаги сворачивают в трубочку, поджигают и проводят вдоль ствола дерева, не допуская длительного контакта с корой.

Кустарники можно полностью обжигать. Кипяток равномерно выливают на все ветви, избегая обжигания почек. При ошпаривании почву прикрывают для защиты корней. Для усиления эффекта в воду можно добавить соль или готовые садовые смеси с марганцем.

Профилактика заболеваний и вредителей

Регулярные профилактические меры, такие как установка ловчих поясов и уборка подпорченных плодов и листьев, помогут снизить риск заражения. Ловчие пояса защищают от вредителей, зимующих в земле, а уборка мусора предотвращает появление грызунов и насекомых.

Следуя этим простым правилам, вы сможете сохранить здоровье ваших декоративных деревьев и кустарников, обеспечив их долгую и красивую жизнь.

Уточнения

Декорати́вные расте́ния — обширная группа травянистых и древесно-кустарниковых растений, применяемых для внутреннего и внешнего озеленения.

