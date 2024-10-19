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Простые правила осенней обработки смородины: защитите кусты от болезней

Садоводство

Смородина готовится к осени: листья желтеют, а ягоды засыхают. Это идеальное время для обработки кустов от болезней и вредителей, чтобы защитить их на следующий сезон.

Простые правила осенней обработки смородины: защитите кусты от болезней
Фото: commons.wikimedia.org by Viola sonans, CC BY-SA 2.5

Когда начинать обработки

Сроки зависят от региона. Например, в средней полосе и Подмосковье обработки начинаются в конце августа и продолжаются до конца сентября. В южных регионах — с начала сентября по середину октября, а в Сибири и на Урале всё заканчивается уже к середине августа.

Как бороться с вредителями

Наиболее опасные вредители для смородины — это тля, клещи и стеклянница. После сбора урожая (примерно с 25 августа до конца сентября) можно приступать к обработке кустов инсектицидами.

Рекомендуется использовать препараты как "Актара", "Конфидор", "Искра" и другие. Не забывайте: опрыскивание лучше проводить в ясную, безветренную погоду, соблюдая меры безопасности.

Как защитить от болезней

Самые распространённые болезни смородины — мучнистая роса, ржавчина, антракноз и септориоз. Эти грибковые инфекции могут сильно ослабить растение. Для борьбы с ними применяются фунгициды, биофунгициды и народные средства.

Самыми эффективными считаются химические фунгициды, такие как "Скор", "Байлетон", "Тилт". Они уничтожают болезнь и споры, обеспечивая кустам защиту.

Перед обработкой обязательно удалите опавшие листья, взрыхлите почву и выберите день, когда ближайшие 4-5 дней не ожидается дождя. Для большей эффективности после обработки кусты можно накрыть плёнкой на пару дней.

Биофунгициды: альтернатива химии

Если вы предпочитаете более безопасные для окружающей среды методы, можно использовать биофунгициды: "Фитоспорин", "Микосан" и "Актофит". Они менее эффективны, но полностью безопасны для человека.

Народные средства: для профилактики

Народные средства можно использовать только в том случае, если болезнь не проявлялась или была в незначительной степени. Настой луковой шелухи помогает укрепить растения и защитить их на начальной стадии.

Что делать после обрезки

После осенней обрезки рекомендуется обработать кусты бордоской жидкостью или медным купоросом для дезинфекции срезов и предотвращения инфекции.

Эти простые правила помогут вам защитить смородину от вредителей и болезней, чтобы в следующем сезоне она порадовала вас богатым урожаем.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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