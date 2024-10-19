Экологично и эффективно: гумат калия — ваше новое удобрение

3:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гумат калия — это мощное и экологически чистое средство для улучшения почвы и укрепления растений. Это удобрение-биоактиватор, получаемое из разложившихся органических веществ, особенно торфа и бурого угля.

Фото: commons.wikimedia.org by Srl, CC BY-SA 3.0

Его уникальная формула на 80% состоит из гуминовых кислот, которые помогают ускорить рост растений, укрепить корневую систему и улучшить плодородие почвы, рассказывают авторы сайта "Огород-365".

Для чего нужен гумат калия

Он повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям, таким как перепады температуры, и помогает выращивать здоровые плоды, снижая содержание вредных веществ. Регулярное использование гумата калия также способствует снижению кислотности почвы, улучшает ее структуру и помогает сэкономить на азотных удобрениях.

Формы гумата калия

Существуют несколько вариантов этого удобрения — жидкий и сухой. Жидкий гумат проще в использовании: его можно растворять в воде и опрыскивать растения или замачивать семена.

Сухой гумат чаще всего используют для обогащения почвы и улучшения микрофлоры. Он ускоряет процесс гумусообразования, что благоприятно сказывается на росте и качестве урожая.

Инструкция по применению

Гумат калия можно использовать круглый год. Весной его добавляют в почву, а также используют для замачивания семян перед посадкой.

Летом его применяют для подкормки, опрыскивания и улучшения качества грунта, а осенью — для восстановления почвы после химикатов. Разводить гумат следует строго по инструкции, так как избыток может нанести вред растениям.

Как правильно приготовить раствор

Для подкормки овощей, например, помидоров и огурцов, достаточно развести 100 мл гумата в 10 литрах воды. Для зерновых культур понадобится 200 мл на 10 литров. Важно придерживаться дозировки, так как чрезмерное количество гумата может привести к накоплению вредных солей в почве.

Когда использовать гумат калия

Гумат применяется на всех этапах роста растений: начиная с подготовки почвы, замачивания семян и заканчивая опрыскиванием взрослых растений. Он также помогает выведению токсичных веществ после использования гербицидов и пестицидов, что делает его незаменимым в борьбе за экологически чистый урожай.

Преимущества гумата калия

Регулярное применение гумата способствует укреплению корневой системы, повышает содержание витаминов и минералов в плодах, улучшает вкусовые характеристики и продлевает срок хранения урожая.

Это средство также способствует снижению содержания тяжелых металлов в почве, что особенно важно для сохранения здоровья растений и людей.

Меры предосторожности

Гумат калия безопасен, но его нельзя смешивать с суперфосфатами и кальциевой селитрой. Соблюдение инструкции и правильная дозировка обеспечат максимальную пользу для ваших растений.

Уточнения

Гуми́новые кисло́ты - группа тёмноокрашенных гумусовых кислот, растворимых в щелочах и нерастворимых в кислотах.

