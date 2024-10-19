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Что вырастет на смену? Лучшие варианты посадок вместо утраченного дерева

2:25
Садоводство » Деревья и кустарники

Потеря дерева всегда расстраивает садоводов. Но на освободившемся месте можно создать новый красивый и функциональный участок. Главное - правильно выбрать, что посадить на месте высохшего или спиленного дерева.

Почему важно что-то высадить?

Оставленный пустой участок со временем превратится в нежелательную растительность или просто будет выглядеть некрасиво. Кроме того, без корневой системы дерева почва может уплотниться и потерять плодородие. Поэтому важно как можно скорее высадить на этом месте новое растение.

Что можно посадить?

Выбор зависит от размера освободившегося участка, особенностей почвы и климатических условий. Вот несколько наиболее подходящих вариантов:

1. Другое дерево

Для больших участков лучше всего высадить новое дерево, чтобы восстановить зеленую зону. Хорошо приживаются клены, липы, дубы, ясени. Главное, чтобы новое растение подходило по размерам и требованиям к среде произрастания.

2. Кустарник

Для меньших участков можно высадить кустарники - сирень, чубушник, спирею, дерен. Они не займут много места, но сделают участок красивым и ухоженным.

3. Многолетние цветы

На небольшой площади хорошо смотрятся клумбы с многолетними цветами - пионами, лилейниками, ирисами, астильбами и др. Они легко приживаются и долго цветут.

4. Газонная трава

Самый простой вариант - засеять освободившееся место газонной травой. Это быстро решит проблему заросшего участка и создаст ухоженный вид.

5. Плодовые кустарники

На месте срубленного дерева можно высадить и плодовые растения - малину, ежевику, крыжовник, смородину. Они хорошо приживаются и приносят вкусные ягоды.

Независимо от выбора, важно тщательно подготовить почву перед посадкой - перекопать, внести удобрения, улучшить дренаж. Это обеспечит здоровый старт новым растениям.

С правильно подобранным растением на месте высохшего дерева участок приобретет второе дыхание и будет долго радовать своим видом.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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