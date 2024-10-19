Правильный уход за хвойными деревьями: 8 обязательных шагов

2:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание хвойных деревьев может показаться сложным, но с соблюдением некоторых простых правил это становится вполне доступной задачей.

Фото: commons.wikimedia.org by Takkk, CC BY-SA 3.0

Начнём с основного: когда вы высаживаете хвойные деревья, важно учитывать расстояние между ними. Часто садоводы забывают, что хвойные быстро растут, и тесное расположение не принесет им пользы. Планируйте схему посадки так, чтобы в будущем не пришлось пересаживать или вырубать деревья, рассказывает садовод Лилия Стогун на сайте "Всаду.ру".

Перед пересадкой подготовьте яму для нового места. Только после этого выкапывайте саженец с комом земли — это поможет защитить корни.

Еще один важный момент — хвойные растения, хотя и кажутся прочными, имеют нежные иголки. Лучше не высаживать их под лиственными деревьями, так как падающая листва может затруднять доступ кислорода к хвое и привлекать вредителей. Если такой вариант неизбежен, регулярно очищайте хвойные от опавших листьев.

Декоративные хвойные на газоне смотрятся замечательно, но будьте осторожны: косилки могут повредить молодые саженцы. Лучше стричь траву возле них вручную, чтобы избежать повреждений.

Что касается удобрений, то будьте очень осторожны. Если вы не уверены, как правильно подкармливать хвойные, лучше вовсе воздержитесь. Никогда не используйте свежий навоз или фекалии, это может просто сжечь корни растений.

Важно также защитить ваши хвойные от домашних животных. Моча котов и собак может вызвать черно-бурые пятна на молодых деревцах. И, наконец, чтобы сохранить форму кроны компактных сортов зимой, связывайте ветви деревьев. Для более крупных деревьев, таких как шаровидные или колонновидные, используйте сетку или веревку, но не затягивайте слишком туго, чтобы не вызвать опрелость.

С приходом весны хвоя может страдать от яркого солнца, особенно от его отраженных лучей. Чтобы защитить деревья, используйте лапник или сетку для притенения. Однако лучший способ — высаживать более нежные сорта в тени более взрослых растений.

Уточнения

Хво́йные (лат. Pinóphyta или Coníferae) — группа голосеменных, один из отделов царства растений.

