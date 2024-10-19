Удивительный способ хранить арбузы до Нового года — узнайте, как

2:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как сохранить арбуз до зимы, чтобы наслаждаться им даже в холодное время года? Оказывается, это вполне реально! Есть несколько простых способов, которые помогут сберечь эту сочную ягоду в домашних условиях на несколько месяцев. Важно правильно выбрать арбуз для хранения и соблюдать простые правила, рассказывают авторы сайта "Антонов сад".

Фото: Adobe Stock by Klymentii, PDM

Для начала, выберите свежий, целый плод без трещин и повреждений. Оптимальный вес арбуза — до 5 кг. Лучше всего подойдут арбузы позднеспелых сортов, таких как "Снежок", "Волжский" и "Десертный". Их собирают за несколько дней до полного созревания, что помогает лучше сохранить их свойства.

Правильное хранение арбуза требует соблюдения некоторых условий. Во-первых, нужно выбрать прохладное место с температурой от +1 до +6 градусов, где будет темно и сухо. Плод нужно держать отдельно от других фруктов и овощей, и не укладывать на твердую поверхность, чтобы избежать образования пролежней.

Теперь перейдем к конкретным способам хранения:

В мелкоячеистой сетке . Поместите арбуз в сетку, такую, в которой продают овощи, и подвесьте его. Важно, чтобы он не касался твердых поверхностей, что предотвратит повреждения кожицы.

. Поместите арбуз в сетку, такую, в которой продают овощи, и подвесьте его. Важно, чтобы он не касался твердых поверхностей, что предотвратит повреждения кожицы. В песке . В деревянный ящик или коробку насыпьте песок, положите арбуз плодоножкой вниз и полностью засыпьте его песком. Это создаст мягкую подушку для плода и продлит срок хранения.

. В деревянный ящик или коробку насыпьте песок, положите арбуз плодоножкой вниз и полностью засыпьте его песком. Это создаст мягкую подушку для плода и продлит срок хранения. В сене . По аналогии с песком, арбуз можно уложить в коробку с сеном, которое также защитит его от повреждений и позволит храниться дольше.

. По аналогии с песком, арбуз можно уложить в коробку с сеном, которое также защитит его от повреждений и позволит храниться дольше. В воде. Один из самых необычных методов — погружение арбуза в бочку с ледяной водой. Важно, чтобы вода полностью покрывала плод, и ее нужно периодически менять. Этот метод отлично подходит для длительного хранения.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете наслаждаться вкусом свежего арбуза даже зимой!

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

