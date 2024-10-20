Как правильно подготовить виноград к зиме: обрезка, укрытие и другие важные меры

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Обрезка винограда — важная ежегодная процедура, от качества выполнения которой во многом зависит будущий урожай. Особенно тщательно подходить к этому вопросу необходимо перед зимовкой лозы, ведь она серьезно влияет на состояние растения в холодное время года.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Горшенин

Правильная обрезка винограда перед зимовкой позволяет:

Сократить потери влаги лозой во время морозов

Предотвратить перемерзание и вымерзание побегов

Стимулировать закладку плодовых почек

Создать оптимальные условия для питания и развития куста в следующем сезоне

Сроки проведения обрезки

Оптимальным временем для обрезки винограда перед зимовкой считается период после полного опадания листвы, но до установления устойчивых заморозков. Обычно это происходит в октябре-ноябре, в зависимости от климатических условий региона.

Правила обрезки

Срезать все побеги, оставляя на кусте только 2-3 основных рукава длиной до 1,5 метров. Остальные прирост текущего года можно полностью удалить. Обрезку проводить под углом 45-60 градусов, оставляя пеньки длиной 2-3 см. Срезать побеги непосредственно над 3-4 плодовой почкой, считая от основания. Удалять все поврежденные, больные или слишком тонкие побеги. Вырезать все поросль и некачественные отводки. Не оставлять "пеньки" более 3 см длиной, они будут способствовать подмерзанию лозы.

Профилактика подмерзания лозы

Чтобы предотвратить повреждение лозы морозами, после обрезки хорошо укрыть ее мульчирующими материалами (опилки, солома, еловые ветви). Это предотвратит резкие перепады температуры.

Также рекомендуется провести дополнительную обработку срезов специальными садовыми замазками, лаками или масляными красками. Это создаст защитную пленку, препятствующую вытеканию сока и проникновению патогенной микрофлоры.