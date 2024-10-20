Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Технические проблемы старых авто: на что обратить внимание
Пермские мухоморы покорили весь мир: экспорт превысил 500 кг
В Сьерра-Леоне мечтают провести матч со сборной России
Ад не страшен: в России создали защиту от перегрева для БПЛА
Пшённик: с аппетитной румяной корочкой, намного вкуснее, чем обычная каша
Подготовка квартиры к продаже: маленькие хитрости для больших результатов
Марию Кожевникову ужаснули новые поблажки для квадроберов: вот началось
Неожиданные находки: лучшие машины для инвестиций
Адвокат Добровинский уверен, что дело Валиевой нереально было выиграть с самого начала

Как правильно подготовить виноград к зиме: обрезка, укрытие и другие важные меры

2:06
Садоводство » Советы

Обрезка винограда — важная ежегодная процедура, от качества выполнения которой во многом зависит будущий урожай. Особенно тщательно подходить к этому вопросу необходимо перед зимовкой лозы, ведь она серьезно влияет на состояние растения в холодное время года.

Как правильно подготовить виноград к зиме: обрезка, укрытие и другие важные меры
Фото: Pravda.Ru by Вадим Горшенин

Правильная обрезка винограда перед зимовкой позволяет:

  • Сократить потери влаги лозой во время морозов
  • Предотвратить перемерзание и вымерзание побегов
  • Стимулировать закладку плодовых почек
  • Создать оптимальные условия для питания и развития куста в следующем сезоне

Сроки проведения обрезки

Оптимальным временем для обрезки винограда перед зимовкой считается период после полного опадания листвы, но до установления устойчивых заморозков. Обычно это происходит в октябре-ноябре, в зависимости от климатических условий региона.

Правила обрезки

  1. Срезать все побеги, оставляя на кусте только 2-3 основных рукава длиной до 1,5 метров. Остальные прирост текущего года можно полностью удалить.
  2. Обрезку проводить под углом 45-60 градусов, оставляя пеньки длиной 2-3 см.
  3. Срезать побеги непосредственно над 3-4 плодовой почкой, считая от основания.
  4. Удалять все поврежденные, больные или слишком тонкие побеги.
  5. Вырезать все поросль и некачественные отводки.
  6. Не оставлять "пеньки" более 3 см длиной, они будут способствовать подмерзанию лозы.

Профилактика подмерзания лозы

Чтобы предотвратить повреждение лозы морозами, после обрезки хорошо укрыть ее мульчирующими материалами (опилки, солома, еловые ветви). Это предотвратит резкие перепады температуры.

Также рекомендуется провести дополнительную обработку срезов специальными садовыми замазками, лаками или масляными красками. Это создаст защитную пленку, препятствующую вытеканию сока и проникновению патогенной микрофлоры.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Садоводство, цветоводство
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома Аудио 
Зачем опытные хозяйки замораживают сметану
Еда и рецепты
Зачем опытные хозяйки замораживают сметану Аудио 
Хотите идеальную орхидею: вот что вы должны делать каждый день
Садоводство, цветоводство
Хотите идеальную орхидею: вот что вы должны делать каждый день Аудио 
Популярное
5 интересных фактов о денежном дереве

Необычное название и специфический внешний вид делают растение довольно популярным. Вот несколько фактов о толстянке, которые вам, возможно, будет интересно узнать.

5 интересных фактов о денежном дереве
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось
Кекс с курагой и яблоками: настоящее наслаждение с ароматами апельсина и вишнёвого ликёра
Песочное печенье на кефире: один из самых простых рецептов, которые только можно придумать
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Объемная укладка: как придать тонким волосам пышность и живость
Предотвратите гибель клубники: действенные способы защиты от холодов
Диетические оладьи из кабачков: готовятся вообще без муки и запекаются в духовке
Диетические оладьи из кабачков: готовятся вообще без муки и запекаются в духовке
Последние материалы
Неожиданные находки: лучшие машины для инвестиций
Адвокат Добровинский уверен, что дело Валиевой нереально было выиграть с самого начала
Технологии против жизни: жители техасского городка Гранбери восстают против шумной биткойн-фермы
Китайский производитель БПЛА ответил на санкции США
Когда листва не хочет падать: ключевые факторы и возможные последствия задержки листопада
Как отучить собаку попрошайничать: эффективные и простые методы
Как правильно продать долю в квартире: советы эксперта
Необычные причины выпадения волос: что вы могли упустить
Настя Ивлеева ответила на комплименты Прохора Шаляпина: ты — легенда
Умные функции автомобилей, о которых вы не знали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.