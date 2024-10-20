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Шелуха семечек для сада и огорода: обзор практичных способов применения

2:10
Садоводство » Советы

Многие дачники и садоводы задаются вопросом, что можно сделать с огромным количеством шелухи от семечек, которая накапливается после их употребления. Оказывается, этот, казалось бы, ненужный отход, можно с успехом использовать в саду и огороде.

Шелуха семечек для сада и огорода: обзор практичных способов применения
Фото: wikipediа by Дмитрий Макеев, CC BY-SA 4.0

Мульчирование почвы

Одно из самых распространенных применений шелухи семечек - это мульчирование. Равномерно распределив ее по поверхности почвы, вы получите целый ряд преимуществ:

  • Сохранение влаги в грунте, препятствие испарению
  • Подавление роста сорняков
  • Постепенное насыщение почвы органическими веществами при разложении шелухи

Кроме того, шелуха заметно улучшает структуру и воздухопроницаемость грунта.

Компостирование

Отличным сырьем для приготовления компоста также является шелуха семечек. Смешанная с другими органическими отходами, она ускорит процесс их разложения и насытит конечный продукт питательными веществами. Готовый компост можно вносить под деревья, кустарники и в грядки.

Пропитка семян

Шелуха может выступать в качестве натурального стимулятора прорастания семян. Для этого их просто нужно замочить в отваре шелухи на сутки-двое перед посевом. Такая обработка повысит всхожесть и ускорит появление всходов.

Защита корней растений

Мульчирование приствольных кругов деревьев и кустарников слоем шелухи поможет сохранить корни в тепле зимой и предотвратить их подмерзание. Летом же такое укрытие будет препятствовать росту сорняков.

Борьба с вредителями

Распределенная вокруг растений шелуха способна отпугивать некоторых насекомых-вредителей, например, улиток и слизней. Кроме того, она может использоваться для борьбы с муравьями.

Таким образом, шелуха семечек, которая зачастую считается лишь мусором, на самом деле является весьма полезным природным материалом. Применяя его с умом, садоводы могут существенно улучшить плодородие почвы и защитить растения от различных напастей.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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