Как не выбросить, а пустить в дело отработанную мульчу из теплицы

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

С окончанием дачного сезона многих огородников волнует вопрос, что делать со старой мульчей, которая накопилась в теплице за лето. Просто выбросить её жалко, ведь это ценный органический материал. Существует несколько вариантов, куда можно пристроить отработанную мульчу.

Фото: commons.wikimedia.org by Dvortygirl, CC BY-SA 3.0

Использование в качестве удобрения

Одним из самых рациональных способов утилизации старой мульчи является её компостирование. Перепревший органический материал превращается в прекрасное удобрение, которое можно вносить в почву под последующие посадки. Для ускорения процесса можно добавить к мульче древесную золу, доломитовую муку или другие активаторы компостирования.

Мульчирование грядок

Отработанную мульчу также можно использовать для мульчирования грядок на участке. Особенно эффективно она будет работать на клубничных делянках, под многолетними культурами, например, ремонтантной малиной. Это защитит корни растений от резких перепадов температур и сохранит влагу в почве.

Применение в качестве утеплителя

Подходит ветхая мульча и для утепления теплицы, парников или укрытия многолетних растений на зиму. Достаточно распределить ее слоем 10-15 см поверх других утеплительных материалов.

Использование при обустройстве дорожек

Старая мульча может найти применение и при благоустройстве садовых дорожек. Она поможет придать им более опрятный и эстетичный вид, а также будет препятствовать росту сорняков.

Компостирование в домашних условиях

Если в вашем распоряжении есть компостная куча или яма, то можно просто добавлять туда отработанную мульчу. Она станет отличным источником органики для получения высококачественного компоста.

Таким образом, старая мульча из теплицы — это вовсе не мусор, а ценное сырье, которое можно пустить в дело. Грамотное использование этого материала позволит не только избавиться от него, но и принесет пользу вашему участку.

Уточнения

Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей для её защиты и улучшения свойств.

