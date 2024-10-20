Как не выбросить, а пустить в дело отработанную мульчу из теплицы

С окончанием дачного сезона многих огородников волнует вопрос, что делать со старой мульчей, которая накопилась в теплице за лето. Просто выбросить её жалко, ведь это ценный органический материал. Существует несколько вариантов, куда можно пристроить отработанную мульчу.
Одним из самых рациональных способов утилизации старой мульчи является её компостирование. Перепревший органический материал превращается в прекрасное удобрение, которое можно вносить в почву под последующие посадки. Для ускорения процесса можно добавить к мульче древесную золу, доломитовую муку или другие активаторы компостирования.
Отработанную мульчу также можно использовать для мульчирования грядок на участке. Особенно эффективно она будет работать на клубничных делянках, под многолетними культурами, например, ремонтантной малиной. Это защитит корни растений от резких перепадов температур и сохранит влагу в почве.
Подходит ветхая мульча и для утепления теплицы, парников или укрытия многолетних растений на зиму. Достаточно распределить ее слоем 10-15 см поверх других утеплительных материалов.
Старая мульча может найти применение и при благоустройстве садовых дорожек. Она поможет придать им более опрятный и эстетичный вид, а также будет препятствовать росту сорняков.
Если в вашем распоряжении есть компостная куча или яма, то можно просто добавлять туда отработанную мульчу. Она станет отличным источником органики для получения высококачественного компоста.
Таким образом, старая мульча из теплицы — это вовсе не мусор, а ценное сырье, которое можно пустить в дело. Грамотное использование этого материала позволит не только избавиться от него, но и принесет пользу вашему участку.
Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей для её защиты и улучшения свойств.
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