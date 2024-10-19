Как вырастить отличный чеснок, если сажать его осенью

2:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

С наступлением осени многие огородники задумываются о посадке озимого чеснока. Действительно, этот полезный продукт лучше всего высаживать именно в это время года для получения щедрого урожая. Однако, чтобы чеснок перезимовал и дал богатую отдачу, важно соблюдать ряд правил при посадке.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Выбор сорта и времени посадки

Для выращивания в средней полосе России оптимальными озимыми сортами чеснока считаются:

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Dario

Bonaturalе

Посадку таких чесночных "зубков" нужно проводить в конце сентября — середине октября, пока грунт хорошо прогрет. В более северных регионах сроки сдвигаются на конец октября — начало ноября.

Выбор участка и подготовка почвы

Чеснок предпочитает плодородные, рыхлые и хорошо дренированные грунты. Идеально, если участок ранее был удобрен органикой. Перекапывать почву нужно на штык лопаты, добавляя древесную золу или доломитовую муку для раскисления.

Технология посадки

Перед посадкой "зубки" чеснока следует размножить, отделив их друг от друга. Заглубляют их в грунт на 5-8 см, размещая на расстоянии 10-15 см друг от друга. Кончики зубков должны смотреть вверх.

После высадки грядку обильно поливают и мульчируют слоем торфа, опилок или сухих листьев толщиной 5-7 см. Это защитит посадки от вымерзания.

Уход за озимым чесноком

До наступления устойчивых заморозков необходимо окучить растения, чтобы защитить корни. Весной, как только позволит погода, мульчу нужно убрать, а затем рыхлить почву вокруг растений.

В период вегетации чеснок регулярно поливают, а также подкармливают комплексными минеральными удобрениями 2-3 раза за сезон.

Уборка и хранение урожая

Озимый чеснок готов к уборке в июле-августе, когда листья начнут засыхать. Выкапывают кусты вместе с луковицами и просушивают в течение 2-3 недель в затемненном, хорошо проветриваемом помещении. После этого головки чеснока очищают от внешних шелушащихся чешуек и укладывают на хранение в сухое, прохладное место.