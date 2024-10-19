Незаменимое укрытие: многолетники, которые нельзя оставлять на зиму без защиты

2:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Наступление холодов — время, когда многие садоводы-любители начинают готовить свои участки к зимовке. Однако, даже опытные дачники нередко допускают ошибки в вопросе укрытия многолетних цветов. Какие растения действительно нуждаются в защите от морозов, и как правильно их укрывать?

Фото: Own work by Михайло Гончаров, CC BY-SA 4.0

Многолетники, нуждающиеся в укрытии

Наиболее уязвимыми перед зимними холодами являются такие популярные многолетние цветы, как:

Пионы

Лилии

Пионовидные розы

Гладиолусы

Георгины

Гейхеры

Хосты

Флоксы

Эти растения имеют нежные корни и придаточные почки, которые могут пострадать от промерзания грунта. Особенно важно укрывать многолетники, которые были высажены в текущем году — их корневая система еще не успела хорошо укрениться.

Как правильно укрывать

Для защиты корней и придаточных почек многолетних цветов используют различные материалы:

Рыхлое укрытие из опавших листьев, сухой травы, соломы или торфа

Специальные укрывные материалы — агроволокно, лутрасил, спанбонд

Хвойный лапник или еловые ветки

Мульча из древесной коры или щепы

Важно, чтобы укрытие было достаточно толстым (10-15 см) и не прижимало растения к земле. Его необходимо накладывать только после первых заморозков, когда растения уйдут в спячку. Весной укрытие постепенно убирают, чтобы не задержать начало вегетации.

Помимо укрытия корней, некоторые многолетники требуют дополнительной защиты надземной части. Так, хрупкие стебли георгинов и лилий лучше связать вместе и окутать нетканым материалом. А у пионов необходимо обрезать засохшие надземные части.

Ошибки в укрытии

Самая распространенная ошибка дачников — позднее или слишком раннее укрытие растений. Это может привести к выпреванию, загниванию корней или, напротив, повреждению молодых побегов весенними заморозками.

Другая распространенная ошибка — использование слишком плотных материалов, таких как полиэтилен или пленка. Они не пропускают воздух и провоцируют скопление влаги, что также чревато гибелью корневой системы.

Соблюдение правил укрытия многолетних цветов убережет ваши растения от неблагоприятных погодных условий, позволит им благополучно перезимовать и порадовать обильным цветением в следующем сезоне.