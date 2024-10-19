Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фитнес-тренер раскрыла, какое влияние оказывает телосложение на наличие талии
Кулинарное спасение: простое и вкусное блюдо из картофеля, фарша и помидоров
Китай вводит новые правила экспорта товаров двойного назначения
Врач рассказал, как отличить опасные родинки от пятнышек
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Аппетитное блюдо для теплых вечеров: тефтели в сливочном соусе
Садальский раскритиковал российский сериал про Байдена: сильно деградировали
Как еда может вернуть вашей коже молодость
Какие запахи притягивают пищевую моль и как от неё избавиться

Незаменимое укрытие: многолетники, которые нельзя оставлять на зиму без защиты

2:35
Садоводство » Цветы

Наступление холодов — время, когда многие садоводы-любители начинают готовить свои участки к зимовке. Однако, даже опытные дачники нередко допускают ошибки в вопросе укрытия многолетних цветов. Какие растения действительно нуждаются в защите от морозов, и как правильно их укрывать?

Незаменимое укрытие: многолетники, которые нельзя оставлять на зиму без защиты
Фото: Own work by Михайло Гончаров, CC BY-SA 4.0

Многолетники, нуждающиеся в укрытии

Наиболее уязвимыми перед зимними холодами являются такие популярные многолетние цветы, как:

  • Пионы
  • Лилии
  • Пионовидные розы
  • Гладиолусы
  • Георгины
  • Гейхеры
  • Хосты
  • Флоксы

Эти растения имеют нежные корни и придаточные почки, которые могут пострадать от промерзания грунта. Особенно важно укрывать многолетники, которые были высажены в текущем году — их корневая система еще не успела хорошо укрениться.

Как правильно укрывать

Для защиты корней и придаточных почек многолетних цветов используют различные материалы:

  • Рыхлое укрытие из опавших листьев, сухой травы, соломы или торфа
  • Специальные укрывные материалы — агроволокно, лутрасил, спанбонд
  • Хвойный лапник или еловые ветки
  • Мульча из древесной коры или щепы

Важно, чтобы укрытие было достаточно толстым (10-15 см) и не прижимало растения к земле. Его необходимо накладывать только после первых заморозков, когда растения уйдут в спячку. Весной укрытие постепенно убирают, чтобы не задержать начало вегетации.

Помимо укрытия корней, некоторые многолетники требуют дополнительной защиты надземной части. Так, хрупкие стебли георгинов и лилий лучше связать вместе и окутать нетканым материалом. А у пионов необходимо обрезать засохшие надземные части.

Ошибки в укрытии

Самая распространенная ошибка дачников — позднее или слишком раннее укрытие растений. Это может привести к выпреванию, загниванию корней или, напротив, повреждению молодых побегов весенними заморозками.

Другая распространенная ошибка — использование слишком плотных материалов, таких как полиэтилен или пленка. Они не пропускают воздух и провоцируют скопление влаги, что также чревато гибелью корневой системы.

Соблюдение правил укрытия многолетних цветов убережет ваши растения от неблагоприятных погодных условий, позволит им благополучно перезимовать и порадовать обильным цветением в следующем сезоне.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
5 интересных фактов о денежном дереве
Садоводство, цветоводство
5 интересных фактов о денежном дереве Аудио 
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Еда и рецепты
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали Аудио 
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Садоводство, цветоводство
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне Аудио 
Популярное
5 интересных фактов о денежном дереве

Необычное название и специфический внешний вид делают растение довольно популярным. Вот несколько фактов о толстянке, которые вам, возможно, будет интересно узнать.

5 интересных фактов о денежном дереве
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось
Кекс с курагой и яблоками: настоящее наслаждение с ароматами апельсина и вишнёвого ликёра
Песочное печенье на кефире: один из самых простых рецептов, которые только можно придумать
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Диетические оладьи из кабачков: готовятся вообще без муки и запекаются в духовке
Предотвратите гибель клубники: действенные способы защиты от холодов
Объемная укладка: как придать тонким волосам пышность и живость
Объемная укладка: как придать тонким волосам пышность и живость
Последние материалы
Бывший участник Little Big рассказал, был ли у него инфаркт
Россиянам рассказали о первом незаметном признаке алкоголизма
Елизавета Арзамасова раскрыла, как изменилась её жизнь после вторых родов
Как приготовить драники, которые точно не потемнеют
20 октября - чем памятен день в истории: Сергий Зимний, эра паранойи в Голливуде и День повара
Михаил Рогачёв оставил предсмертную записку перед самоубийством
Рекомендации по выращиванию озимого чеснока для максимальной урожайности
Егор Крид впервые за 10 лет пообщался с отцом Нюши, который был против их романа
Как приготовить идеальные блины: пошаговая инструкция
Нонна Гришаева рассказала о своей работе с Джеки Чаном: водил нас по ресторанам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.