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Рекомендации по выращиванию озимого чеснока для максимальной урожайности

2:27
Садоводство » Советы

Озимый чеснок — одна из наиболее популярных и полезных овощных культур, которую многие садоводы и огородники выращивают на своих участках. Для получения высокого и качественного урожая озимого чеснока важно соблюдать правила его посадки и ухода на всех этапах. Рассмотрим подробнее, как добиться отличных результатов.

Рекомендации по выращиванию озимого чеснока для максимальной урожайности
Фото: commons.wikimedia.org by User:Nino Barbieri, CC BY-SA 3.0

Выбор посадочного материала

Залог успешного выращивания чеснока — использование здорового посадочного материала. Лучше всего подойдут крупные, плотные зубки от чистосортных сортов. Их следует выбирать из урожая предыдущего года, при этом избегать мелких и поврежденных экземпляров. Перед посадкой зубки необходимо проверить на наличие повреждений и, при необходимости, продезинфицировать.

Подготовка почвы

Озимый чеснок предпочитает плодородные, хорошо дренированные почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Участок для его посадки необходимо тщательно подготовить: внести перепревший навоз или компост, добавить минеральные удобрения, перекопать и выровнять поверхность.

Сроки и схема посадки

Оптимальное время для посадки озимого чеснока — конец сентября — начало октября. В этот период растение успевает хорошо укорениться перед наступлением зимы. Зубки следует высаживать на глубину 5-8 см, на расстоянии 15-20 см друг от друга. Ширина междурядий должна составлять 25-30 см.

Уход и подкормки

В период вегетации чесночным грядкам требуется регулярный полив и рыхление почвы для сохранения влаги и доступа воздуха к корням. Весной необходимо провести подкормку азотными удобрениями, а в период формирования луковиц — фосфорно-калийными. Важно также своевременно удалять стрелки, чтобы направить все силы растения на развитие луковиц.

Уборка и хранение урожая

Собирать озимый чеснок следует в июле-августе, когда нижние листья начнут желтеть и отмирать. Выкапывать растения нужно аккуратно, стараясь не повредить луковицы. После просушки в течение 2-3 недель чеснок можно очистить от листьев и переместить на хранение в прохладное и сухое место.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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