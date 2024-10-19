Тёплое одеяло для сада: как правильно укрыть растения, чтобы они успешно перезимовали

2:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Приближается холодное время года, и для многих садоводов и огородников наступает ответственный период подготовки растений к зиме. Правильное укрытие растений — один из важнейших шагов, позволяющих сохранить их здоровье и обеспечить хороший урожай в следующем сезоне. Рассмотрим, как подготовить к зимовке наиболее распространенные культуры — розы, виноград, клематисы и другие.

Фото: commons.wikimedia. org by Moonik, CC BY-SA 3.0

Розы

Розы — одни из самых капризных растений, требующих тщательной защиты от холодов. Для укрытия роз на зиму следует:

Обрезать кусты на высоту 20-30 см от земли, удалив больные и поврежденные побеги.

Окучить кусты землей или торфом на высоту 15-20 см.

Сверху накрыть растения нетканым материалом, камышовыми матами или лапником.

Сформировать над кустами "шапку" из еловых веток, опилок или сухих листьев.

Обвязать кусты мешковиной или агроволокном, оставив небольшие вентиляционные отверстия.

Виноград

Виноград также нуждается в тщательной подготовке к зимовке. Рекомендуется:

Аккуратно снять лозы с опоры и пригнуть их к земле.

Засыпать лозы слоем земли или торфа толщиной 10-15 см.

Сверху накрыть растения нетканым материалом или еловыми ветками.

Для дополнительной защиты можно обвязать лозы мешковиной.

Клематисы

Особенностью клематисов является то, что нужно укрывать не только их корневую систему, но и наземную часть растения.

Обрезать надземную часть клематиса на высоту 10-15 см от земли.

Окучить корни растения торфом или землёй на высоту 20-25 см.

Накрыть надземную часть нетканым материалом, соломой или еловыми ветками.

Обвязать укрытие мешковиной, оставив небольшие вентиляционные отверстия.

Другие культуры

Для большинства многолетних травянистых растений, таких как ирисы, пионы, георгины, достаточно мульчирования почвы торфом, опилками или сухими листьями слоем 10-15 см.

Вьющиеся растения, например, плетистые розы, лучше пригнуть к земле и укрыть так же, как виноград.

Для защиты лиственных деревьев и кустарников можно использовать специальные укрывные материалы, обернув ими ствол и крону.

Соблюдение этих простых правил укрытия растений поможет им благополучно пережить зиму и порадовать вас великолепным цветением или богатым урожаем в следующем сезоне. Не забывайте регулярно проверять состояние укрытий и своевременно устранять возможные повреждения.

Уточнения

Ломоно́с или клема́тис, или лозинка (лат. Clématis) — род растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae).



