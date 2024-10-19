Тёплое одеяло для сада: как правильно укрыть растения, чтобы они успешно перезимовали

Приближается холодное время года, и для многих садоводов и огородников наступает ответственный период подготовки растений к зиме. Правильное укрытие растений — один из важнейших шагов, позволяющих сохранить их здоровье и обеспечить хороший урожай в следующем сезоне. Рассмотрим, как подготовить к зимовке наиболее распространенные культуры — розы, виноград, клематисы и другие.
Розы — одни из самых капризных растений, требующих тщательной защиты от холодов. Для укрытия роз на зиму следует:
Виноград также нуждается в тщательной подготовке к зимовке. Рекомендуется:
Особенностью клематисов является то, что нужно укрывать не только их корневую систему, но и наземную часть растения.
Для большинства многолетних травянистых растений, таких как ирисы, пионы, георгины, достаточно мульчирования почвы торфом, опилками или сухими листьями слоем 10-15 см.
Вьющиеся растения, например, плетистые розы, лучше пригнуть к земле и укрыть так же, как виноград.
Для защиты лиственных деревьев и кустарников можно использовать специальные укрывные материалы, обернув ими ствол и крону.
Соблюдение этих простых правил укрытия растений поможет им благополучно пережить зиму и порадовать вас великолепным цветением или богатым урожаем в следующем сезоне. Не забывайте регулярно проверять состояние укрытий и своевременно устранять возможные повреждения.
Ломоно́с или клема́тис, или лозинка (лат. Clématis) — род растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae).
От полярности АКБ зависит его правильное расположение под капотом. Полярность может маркироваться как "плюсами" и "минусами", так и латинскими буквами R и L.