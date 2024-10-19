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Тёплое одеяло для сада: как правильно укрыть растения, чтобы они успешно перезимовали

2:51
Садоводство » Советы

Приближается холодное время года, и для многих садоводов и огородников наступает ответственный период подготовки растений к зиме. Правильное укрытие растений — один из важнейших шагов, позволяющих сохранить их здоровье и обеспечить хороший урожай в следующем сезоне. Рассмотрим, как подготовить к зимовке наиболее распространенные культуры — розы, виноград, клематисы и другие.

Тёплое одеяло для сада: как правильно укрыть растения, чтобы они успешно перезимовали
Фото: commons.wikimedia. org by Moonik, CC BY-SA 3.0

Розы

Розы — одни из самых капризных растений, требующих тщательной защиты от холодов. Для укрытия роз на зиму следует:

  • Обрезать кусты на высоту 20-30 см от земли, удалив больные и поврежденные побеги.
  • Окучить кусты землей или торфом на высоту 15-20 см.
  • Сверху накрыть растения нетканым материалом, камышовыми матами или лапником.
  • Сформировать над кустами "шапку" из еловых веток, опилок или сухих листьев.
  • Обвязать кусты мешковиной или агроволокном, оставив небольшие вентиляционные отверстия.

Виноград

Виноград также нуждается в тщательной подготовке к зимовке. Рекомендуется:

  • Аккуратно снять лозы с опоры и пригнуть их к земле.
  • Засыпать лозы слоем земли или торфа толщиной 10-15 см.
  • Сверху накрыть растения нетканым материалом или еловыми ветками.
  • Для дополнительной защиты можно обвязать лозы мешковиной.

Клематисы

Особенностью клематисов является то, что нужно укрывать не только их корневую систему, но и наземную часть растения.

  • Обрезать надземную часть клематиса на высоту 10-15 см от земли.
  • Окучить корни растения торфом или землёй на высоту 20-25 см.
  • Накрыть надземную часть нетканым материалом, соломой или еловыми ветками.
  • Обвязать укрытие мешковиной, оставив небольшие вентиляционные отверстия.

Другие культуры

Для большинства многолетних травянистых растений, таких как ирисы, пионы, георгины, достаточно мульчирования почвы торфом, опилками или сухими листьями слоем 10-15 см.

Вьющиеся растения, например, плетистые розы, лучше пригнуть к земле и укрыть так же, как виноград.

Для защиты лиственных деревьев и кустарников можно использовать специальные укрывные материалы, обернув ими ствол и крону.

Соблюдение этих простых правил укрытия растений поможет им благополучно пережить зиму и порадовать вас великолепным цветением или богатым урожаем в следующем сезоне. Не забывайте регулярно проверять состояние укрытий и своевременно устранять возможные повреждения.

Уточнения

Ломоно́с или клема́тис, или лозинка (лат. Clématis) — род растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae).
 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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