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Узнайте, как из косточки мандарина создать плодоносящее дерево на подоконнике

2:00
Садоводство

Вырастить мандарин сорта Клементина в домашних условиях и собрать сочный урожай — мечта многих садоводов. Хотя это теплолюбивое растение, подходящее для квартиры или дома, его выращивание не так сложно, как может показаться.

Узнайте, как из косточки мандарина создать плодоносящее дерево на подоконнике
Фото: commons.wikimedia by Erwan Hesry, PDM

Все начинается с правильного выбора семян — они должны быть из спелых, крупных и сладких плодов. После стратификации можно приступать к посадке и уходу, рассказывают авторы сайта "Всаду.ру".

Однако есть один нюанс: без прививки Клементина не принесет вкусных плодов. Даже если мандарин и зацветет, плоды будут маленькими, кислыми и дикими. Чтобы этого избежать, необходимо позаботиться о привое. Его можно купить в ботаническом саду или заказать в интернете, убедившись, что материал свежий.

Лучше всего прививать веточку от плодоносящего дерева, чтобы уже через 3-4 года вы смогли наслаждаться домашним урожаем.

После успешной прививки мандарину требуется особый уход. Он любит много света, поэтому стоит разместить его на лоджии, веранде или южной стороне окна. Однако нужно избегать прямых солнечных лучей, чтобы не обжечь листья. Летом Клементина прекрасно растет при высокой температуре, но зимой важно держать его в тепле.

Полив должен быть частым, но умеренным, а листья регулярно опрыскивать. Также необходимо удобрять почву раз в пару месяцев и использовать специализированную смесь для цитрусовых. Молодые деревья пересаживают каждый год, а взрослые — раз в несколько лет.

Чтобы растение не росло слишком большим, его крону формируют, прищипывая ветки после появления 4-6 листочков. Прививку лучше делать весной или в конце лета, используя свежесрезанный подвой длиной не менее 25 см для успешного срастания.

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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