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Омолаживание сада: как правильно привить дерево, чтобы оно зацвело

3:23
Садоводство

Прививка садовых и домашних деревьев — важный агротехнический приём, который помогает улучшить качество растений и урожайность. Садоводы используют эту технику для скрещивания сортов, улучшения характеристик плодов, омоложения деревьев и даже для того, чтобы дички начали приносить урожай.

Омолаживание сада: как правильно привить дерево, чтобы оно зацвело
Фото: commons.wikimedia.org by あおもりくま,Aomorikuma, CC BY-SA 4.0

Но как правильно провести эту процедуру и какие растения совместимы для прививки, рассказывают авторы сайта "Всаду.ру".

Что такое прививка и как она работает

Прививка — это соединение двух растений, где одно становится основой (подвой), а другое — привоем, то есть черенком или почкой другого сорта или вида. Например, вы можете привить черенок лимона на дикорастущий лимонный подвой, чтобы получить более вкусные плоды.

Весной, до активного сокодвижения, садоводы прививают не только садовые культуры, но и комнатные растения. Для цитрусовых, таких как лимоны, мандарины или гранаты, прививка обязательна, так как деревья, выращенные из косточек, редко дают полноценные плоды

Прививочный материал можно взять у знакомых или в ботаническом саду, но пересылка по почте — дело рискованное, так как черенки могут не пережить дорогу.

Основные методы прививки

  • Копулировка. Применяется, когда привой и подвой одинаковой толщины. Это метод соединения двух частей путем простого среза.
  • Прививка в расщеп. Используется для взрослых деревьев, когда черенок вставляется в заранее сделанный разрез в подвое.
  • Прививка за кору. Метод, при котором черенок вставляется между корой и древесиной.

Особенно популярен метод окулировки — прививка почкой. Он используется для получения привоя без срезания целого черенка и также имеет высокий процент приживаемости.

Совместимость растений

Садоводы часто задаются вопросом: какие растения можно прививать друг к другу? Наиболее простым и успешным вариантом является прививка одного вида растения, но разных сортов.

Например, на яблоню можно привить грушу, а на аронию — рябину. Прививка может омолодить дерево или придать ему новые характеристики, например, повысить устойчивость к заболеваниям или улучшить вкус плодов.

Не все растения одинаково хорошо переносят прививку. Некоторые могут агрессивно реагировать на новый материал, в то время как другие легко принимают черенки даже от других видов.

Как правильно прививать домашние растения

Для домашних цитрусовых деревьев, таких как лимоны и мандарины, прививка не менее важна, чем для садовых культур. Привитые растения гарантированно дадут урожай, в отличие от дичков, которые могут не зацвести или не принести плодов. Особенно эффективным методом прививки является копулировка, а для цитрусовых чаще используют прививку за кору.

Подбор подходящих культур для прививок

Правильный подбор подвоев и привоев — ключ к успешной прививке. Рекомендуется прививать растения одного вида, но разных сортов. Например, яблони можно прививать на подвой из кизильника, а грушу — на яблоню.

Уточнения

Приви́вка вегетативный способ размножения растений путём объединения частей нескольких растений, с помощью которого объединяют свойства этих растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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