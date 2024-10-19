Не допустите проблем с урожаем: как правильно ухаживать за яблонями этой осенью

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

С приходом осени у садоводов начинается горячая пора ухода за плодовыми деревьями, в особенности за яблонями. Правильная подготовка яблонь к зиме позволит не только сохранить их здоровье, но и гарантировать обильный урожай яблок в следующем сезоне. Какие же меры нужно предпринять осенью, чтобы обеспечить яблоням комфортную зимовку?

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Начнем с обрезки. Как правило, ее проводят в сентябре-октябре, когда деревья уже сбросили листву. Удалять следует все поврежденные, сухие и наклоненные ветви, а также загущающие крону побеги. Это улучшит доступ воздуха и света к каждому дереву, что позитивно скажется на развитии плодовых почек. Не забудьте также очистить стволы от старой коры — так вы избавите их от вредителей и болезней.

Следующий важный этап — санитарная обработка. Обработайте штамбы и ветви раствором медного или железного купороса — это защитит деревья от грибковых заболеваний. Также можно опрыскать их уайт-спиритом или известково-сернистым раствором. Не менее важно очистить пришвейные круги от упавших листьев и плодов — это убережет деревья от зимующих вредителей.

Утепление приствольных кругов — еще один необходимый элемент осенней подготовки. Замульчируйте их торфом, опилками, перегноем или листвой слоем 10-15 см — это защитит корни от промерзания. Также не забудьте окучить штамбы и нижние ветви, чтобы предотвратить их повреждение грызунами.

Для сохранения плодовых почек очень важна профилактика подмерзания ветвей. Для этого в октябре-ноябре их обвязывают специальной утепляющей лентой или укрывают хвойными ветками. Это убережет почки от преждевременного пробуждения и обмерзания.

Завершающий этап — внесение осенних удобрений. Внесите под каждую яблоню суперфосфат (100-150 г) и сернокислый калий (40-60 г) — это обеспечит деревья всеми необходимыми минералами для хорошего цветения и плодоношения.