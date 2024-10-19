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Как вторая жизнь обрезанных побегов роз: рассказываем, как их использовать

2:12
Садоводство » Цветы

Розы — одни из самых популярных и любимых цветов в садах и на дачных участках. Ежегодная обрезка — важная процедура по уходу за этими растениями, которая помогает сформировать красивую и здоровую крону. Однако многие дачники задаются вопросом: что делать с отрезанными побегами роз после обрезки?

Как вторая жизнь обрезанных побегов роз: рассказываем, как их использовать
Фото: commons.wikimedia.org by A. Barra, CC BY-SA 3.0

Во-первых, не спешите сразу избавляться от обрезанных частей. Побеги роз могут стать прекрасным материалом для размножения новых растений. Для этого их необходимо подготовить специальным образом.

Начните с очистки и обработки срезов. Удалите все сухие, поврежденные или больные участки, а затем обработайте свежий срез специальным садовым варом или древесным углем. Это защитит побег от загнивания и поможет быстрее сформировать каллус — зачаток корневой системы.

Далее обрезанные побеги нужно правильно высадить. Выберите для этого хорошо освещенное и защищенное от ветра место. Высаживайте их в увлажненную почву, заглубляя на 10-15 см. Можно также посадить несколько черенков в общую емкость, соблюдая расстояние между ними 5-10 см.

Укройте высаженные черенки пленкой или спанбондом, создав парниковые условия. Это поможет активизировать процессы укоренения. Регулярно проветривайте посадки, чтобы избежать чрезмерного испарения влаги.

Спустя 2-3 недели первые признаки укоренения станут заметны — появятся молодые листочки и корневые отростки. В этот момент можно постепенно ослаблять укрытие, чтобы приучить саженцы к естественным условиям. Когда корни окрепнут, их можно будет высаживать на постоянное место.

Таким образом, отрезанные при обрезке побеги роз — ценный материал, который можно использовать для получения новых растений. Все, что требуется — терпение и соблюдение нехитрых правил ухода. Так вы не только избавитесь от ненужных остатков, но и приумножите свою розовую коллекцию.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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