Предотвратите гибель клубники: действенные способы защиты от холодов

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Клубника — одна из самых популярных ягодных культур на дачных участках. Однако нередко она страдает от суровых зимних морозов, что приводит к частичной или даже полной гибели насаждений. Чтобы этого избежать, необходимо заблаговременно позаботиться о надежной защите клубники от вымерзания

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Для начала стоит уделить внимание подготовке самих растений. Ещё с осени нужно убрать все отмершие и больные листья, а также удалить усы, которые могут затруднять укрытие. Также важно провести умеренную обрезку, оставив только 4-5 самых крепких листьев.

Следующий важный шаг — мульчирование. Выложите вокруг каждого кустика слой органического материала толщиной 10-15 см. Идеально подойдет солома, опавшие листья, сухая трава или древесные опилки. Это защитит корневую систему от промерзания и обеспечит питание растений.

Тщательно следите за состоянием почвы и своевременно устраняйте признаки промерзания. Если на поверхности появляется ледяная корка, ее необходимо разрушить, чтобы не нарушить нормальное дыхание корней.

Когда придут настоящие холода, важно укрыть наземную часть клубники. Для этого можно использовать нетканый материал, сено, солому или специальные агроволокна. Укрытие должно быть достаточно плотным, но при этом не создавать парникового эффекта. Не забудьте также обложить приствольный круг растений снегом.

Весной, когда морозы начнут отступать, постепенно убирайте укрытие, чтобы не спровоцировать преждевременное отрастание. Это поможет избежать повреждения клубники возвратными холодами.