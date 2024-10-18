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Подготовка теплицы к зиме: 6 ключевых шагов, которые нельзя упустить

1:55
Садоводство » Советы

С наступлением осени перед дачниками встает важная задача — подготовить теплицу к зимнему периоду. Правильная осенняя подготовка позволит защитить конструкцию от снега, ветра и сильных морозов, а также обеспечить благоприятные условия для хранения урожая.

Подготовка теплицы к зиме: 6 ключевых шагов, которые нельзя упустить
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

В первую очередь, стоит тщательно очистить теплицу от растительных остатков, сухих листьев и прошлогодних плодов. Это поможет предотвратить развитие болезней и вредителей, которые могут перезимовать в накопившемся мусоре. Также следует вынести за пределы все инвентарь, емкости, шланги и другие съемные элементы.

Следующим важным шагом является дезинфекция конструкции. Для этого можно использовать слабый раствор марганцовки, хлорсодержащие средства или специальные фунгициды. Тщательно обработать нужно все поверхности, включая пол, стены и даже стекла. Это убережет теплицу от распространения различных грибковых заболеваний.

Далее необходимо позаботиться о вентиляции. Для этого нужно снять боковые и торцевые пленки или пленки с крыши, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха. Это защитит конструкцию от скопления конденсата и образования плесени.

Если теплица не оборудована обогревом, то перед наступлением холодов следует позаботиться об утеплении. Для этого пленку можно заменить на воздушно-пузырьковую или застеклить. Также хорошим решением станет укрытие стен и пола теплоизоляционными материалами.

Заключительным этапом станет подготовка почвы внутри теплицы. Её необходимо перекопать, удалив остатки корней и сорняков. Затем можно внести минеральные или органические удобрения, которые помогут восстановить плодородие грунта.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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