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Подоконник вместо грядки: как получать обильный урожай салата дома

1:54
Садоводство » Советы

Свежий салат — это не только полезная, но и невероятно вкусная зелень, которая способна украсить любое блюдо. Но, к сожалению, в магазинах часто можно встретить лишь недозрелые, невкусные образцы. Выход есть — вырастить салат прямо на подоконнике! Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Подоконник вместо грядки: как получать обильный урожай салата дома
Фото: https://www.flickr.com/photos/nsalt/2808200115/ by Nick Saltmarsh from London, UK, CC BY 2.0

Для начала, необходимо определиться с сортом салата. Лучше всего подойдут компактные, миниатюрные сорта, такие как ромэн, листовой или корн. Они прекрасно развиваются в горшках и на подоконниках даже в условиях небольшого пространства.

Следующий шаг — подготовка емкости. Идеальным вариантом станет пластиковый или керамический горшок объемом 3-5 литров. На дно следует насыпать дренажный слой из керамзита или гальки, а затем заполнить почвенной смесью для зеленных культур.

Посев семян салата производится на глубину 1-2 см, с расстоянием 5-7 см между ними. После этого необходимо обильно полить грунт и накрыть емкость пленкой или стеклом для создания парникового эффекта. Всходы появятся уже через 5-7 дней.

Главное, что требуется салату — это достаточное количество света. Поэтому важно выбрать для выращивания хорошо освещаемое место, желательно южную сторону подоконника. Также нужно обеспечить регулярный полив, не допуская пересыхания грунта.

Сбор урожая можно начинать, когда листья салата достигнут размера 10-12 см. Не обрывайте их все сразу, а срезайте только нижние, более зрелые, оставляя верхние листья для дальнейшего роста. Таким образом, вы сможете собирать салат в течение всего сезона.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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