Лучшие подкормки для смородины: какие удобрения нужно использовать, чтобы получить обильный урожай

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур на дачных участках. Для того, чтобы получать обильные урожаи этой полезной ягоды, необходимо регулярно ухаживать за кустами, в том числе и проводить своевременные подкормки. Какие же удобрения лучше всего использовать для смородины?

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Весной, сразу после схода снега, кусты смородины нуждаются в азотной подкормке. Лучше всего использовать аммиачную селитру, мочевину или комплексные минеральные удобрения, содержащие азот. Норма внесения — 20-30 граммов на 1 кв. м. площади под кустом. Эта подкормка стимулирует рост побегов и листвы.

В период образования и налива ягод, в июне-июле, смородине необходимы фосфорно-калийные удобрения. Отличным вариантом станут суперфосфат, калийная соль или комплексные удобрения с преобладанием фосфора и калия. Норма внесения — 30-40 граммов на 1 кв. м. Такая подкормка обеспечит хороший рост и развитие ягод.

Осенью, после сбора урожая, кусты смородины нуждаются в комплексном питании. Оптимальным решением станут органические удобрения — перегной, компост или куриный помет. Их вносят в приствольные круги в количестве 3-5 кг на 1 кв. м. Эта подкормка насыщает растения необходимыми микро- и макроэлементами, способствует лучшей перезимовке.

Кроме этого, раз в 3-5 лет рекомендуется проводить известкование почвы под смородиной. Это поможет нейтрализовать кислотность грунта, что благотворно скажется на развитии кустов.