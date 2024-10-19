Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Косметические процедуры на дому: что действительно работает
Эксперт рассказал, во сколько обойдется зимнее обслуживание вашего авто
Как соцсети влияют на ваше восприятие симптомов СДВГ
Зарубежные инвесторы начинают возвращаться на рынок России
Кекс с курагой и яблоками: настоящее наслаждение с ароматами апельсина и вишнёвого ликёра
Дорога в Таиланд: сколько стоит отдых в Королевстве для жителей Томска
Ночное одиночество: главные причины, по которым кошка избегает совместного сна
Секреты сияющей кожи: как добиться безупречного тонуса в любое время года
Клинические испытания доказали, что иглоукалывание снимает боль при ишиасе

Лучшие подкормки для смородины: какие удобрения нужно использовать, чтобы получить обильный урожай

1:49
Садоводство » Советы

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур на дачных участках. Для того, чтобы получать обильные урожаи этой полезной ягоды, необходимо регулярно ухаживать за кустами, в том числе и проводить своевременные подкормки. Какие же удобрения лучше всего использовать для смородины?

Лучшие подкормки для смородины: какие удобрения нужно использовать, чтобы получить обильный урожай
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Весной, сразу после схода снега, кусты смородины нуждаются в азотной подкормке. Лучше всего использовать аммиачную селитру, мочевину или комплексные минеральные удобрения, содержащие азот. Норма внесения — 20-30 граммов на 1 кв. м. площади под кустом. Эта подкормка стимулирует рост побегов и листвы.

В период образования и налива ягод, в июне-июле, смородине необходимы фосфорно-калийные удобрения. Отличным вариантом станут суперфосфат, калийная соль или комплексные удобрения с преобладанием фосфора и калия. Норма внесения — 30-40 граммов на 1 кв. м. Такая подкормка обеспечит хороший рост и развитие ягод.

Осенью, после сбора урожая, кусты смородины нуждаются в комплексном питании. Оптимальным решением станут органические удобрения — перегной, компост или куриный помет. Их вносят в приствольные круги в количестве 3-5 кг на 1 кв. м. Эта подкормка насыщает растения необходимыми микро- и макроэлементами, способствует лучшей перезимовке.

Кроме этого, раз в 3-5 лет рекомендуется проводить известкование почвы под смородиной. Это поможет нейтрализовать кислотность грунта, что благотворно скажется на развитии кустов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
The Daily Reckoning: решения саммита БРИКС будут иметь серьёзные последствия для США
Экономика и бизнес
The Daily Reckoning: решения саммита БРИКС будут иметь серьёзные последствия для США Аудио 
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения
Авто
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения Аудио 
Популярное
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали

Жареная овсянка с яйцом — необычный и интересный рецепт завтрака. Это полноценное и сытное блюдо, которое прекрасно сочетается со свежими овощами.

Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Самолёт Ан-26. Легендарный универсальный транспортник советской закалки Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Луковая подлива для котлет: безумно вкусно не только с блюдами из мяса, но и просто с хлебушком
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Последние материалы
Дорога в Таиланд: сколько стоит отдых в Королевстве для жителей Томска
Ночное одиночество: главные причины, по которым кошка избегает совместного сна
Секреты сияющей кожи: как добиться безупречного тонуса в любое время года
Клинические испытания доказали, что иглоукалывание снимает боль при ишиасе
Диетические оладьи из кабачков: готовятся вообще без муки и запекаются в духовке
Сбербанк вошёл в топ мировых лидеров на рынке эквайринга
Как почистить зеркало в ванной, не оставив ни одного пятна
Автомобили: надежность или необходимость обновления
Подоконник вместо грядки: как получать обильный урожай салата дома
Как берёзовый сок укрепляет иммунитет и защищает от болезней
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.