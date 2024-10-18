Подготовка к зиме: 7 важных советов по осеннему поливу плодовых деревьев

Осень — важная пора для ухода за плодовыми деревьями. Именно в этот период необходимо правильно организовать полив, чтобы обеспечить им качественную подготовку к зимнему периоду. Какие правила стоит соблюдать дачникам при поливе плодовых культур осенью?

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Во-первых, важно определить оптимальные сроки и частоту полива. Идеальным временем для этого считается сентябрь-октябрь, когда деревья активно готовятся к зиме и формируют корневую систему. Поливать их нужно раз в 7-10 дней, до тех пор, пока не наступят устойчивые заморозки.

Во-вторых, необходимо учитывать количество воды для полива. Как правило, взрослому плодовому дереву требуется 40-50 литров воды за один раз. Для молодых саженцев этот объем может быть меньше — 20-30 литров. Главное, чтобы почва хорошо пропитывалась влагой, но не переувлажнялась.

В-третьих, стоит правильно выбрать место для полива. Лучше всего поливать приствольный круг дерева, на расстоянии 50-70 см от ствола. Таким образом, влага равномерно распределится по корневой системе. Поливать под самим деревом не рекомендуется, так как это может привести к загниванию коры.

В-четвертых, большое значение имеет качество используемой воды. Идеально подойдет отстоянная, отфильтрованная вода комнатной температуры. Сырая, холодная вода из колодца или водопровода может травмировать корни деревьев.

Наконец, нельзя забывать и об агротехнических мероприятиях, сопровождающих полив. После процедуры рекомендуется рыхление почвы, а также мульчирование приствольных кругов торфом, опилками или другими органическими материалами.