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Основы севооборота: как чередование культур помогает восстановить и сохранить плодородие почвы

2:34
Садоводство » Советы

Севооборот — одно из важнейших агротехнических мероприятий в растениеводстве. Это научно обоснованное чередование различных культур на одном и том же земельном участке. Соблюдение принципов севооборота позволяет повысить плодородие почвы, увеличить урожайность культур и снизить риски возникновения болезней и вредителей.

Основы севооборота: как чередование культур помогает восстановить и сохранить плодородие почвы
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Основные цели севооборота:

  • Восстановление плодородия почвы
  • Предотвращение распространения болезней и вредителей
  • Более рациональное использование питательных веществ
  • Повышение общей продуктивности земель

Давайте разберём основные принципы, которые необходимо учитывать при организации севооборота на вашем участке.

Чередование культур по биологическим группам

Растения различаются по своим биологическим особенностям — потребностям в питательных веществах, влаге, свете, устойчивости к болезням и вредителям. Поэтому важно чередовать культуры из разных ботанических семейств. Например, после злаковых (пшеница, рожь) высевать бобовые (горох, фасоль), а после них — пасленовые (томаты, картофель).

Это позволяет:

  • Равномернее использовать питательные вещества из разных горизонтов почвы
  • Прерывать циклы развития вредителей и возбудителей болезней
  • Улучшать структуру и плодородие почвы

Чередование культур с разной длиной вегетационного периода

Высевая культуры с коротким, средним и длинным периодом вегетации, можно более эффективно использовать ресурсы участка в течение всего сезона. Например, после ранних овощей можно посадить более позднеспелые культуры.

Это помогает:

  • Равномернее распределять агротехнические работы
  • Лучше использовать влагу и питательные вещества в почве
  • Снизить риски повреждения культур вредителями и болезнями

Правильное чередование культур по выносу питательных веществ

Различные растения по-разному истощают почву, вынося из нее разное количество азота, фосфора, калия и других элементов. Так, высокие требования к азоту предъявляют зерновые, картофель и капустные. Бобовые же, наоборот, обогащают почву этим элементом.

Чередуя "требовательные" и "небольшие" по выносу питательных веществ культуры, можно:

  • Сбалансировать содержание элементов питания в почве
  • Снизить потребность во внесении удобрений
  • Получать более высокие и стабильные урожаи
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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