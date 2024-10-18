Основы севооборота: как чередование культур помогает восстановить и сохранить плодородие почвы

2:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Севооборот — одно из важнейших агротехнических мероприятий в растениеводстве. Это научно обоснованное чередование различных культур на одном и том же земельном участке. Соблюдение принципов севооборота позволяет повысить плодородие почвы, увеличить урожайность культур и снизить риски возникновения болезней и вредителей.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Основные цели севооборота:

Восстановление плодородия почвы

Предотвращение распространения болезней и вредителей

Более рациональное использование питательных веществ

Повышение общей продуктивности земель

Давайте разберём основные принципы, которые необходимо учитывать при организации севооборота на вашем участке.

Чередование культур по биологическим группам

Растения различаются по своим биологическим особенностям — потребностям в питательных веществах, влаге, свете, устойчивости к болезням и вредителям. Поэтому важно чередовать культуры из разных ботанических семейств. Например, после злаковых (пшеница, рожь) высевать бобовые (горох, фасоль), а после них — пасленовые (томаты, картофель).

Это позволяет:

Равномернее использовать питательные вещества из разных горизонтов почвы

Прерывать циклы развития вредителей и возбудителей болезней

Улучшать структуру и плодородие почвы

Чередование культур с разной длиной вегетационного периода

Высевая культуры с коротким, средним и длинным периодом вегетации, можно более эффективно использовать ресурсы участка в течение всего сезона. Например, после ранних овощей можно посадить более позднеспелые культуры.

Это помогает:

Равномернее распределять агротехнические работы

Лучше использовать влагу и питательные вещества в почве

Снизить риски повреждения культур вредителями и болезнями

Правильное чередование культур по выносу питательных веществ

Различные растения по-разному истощают почву, вынося из нее разное количество азота, фосфора, калия и других элементов. Так, высокие требования к азоту предъявляют зерновые, картофель и капустные. Бобовые же, наоборот, обогащают почву этим элементом.

Чередуя "требовательные" и "небольшие" по выносу питательных веществ культуры, можно: