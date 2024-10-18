Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Германия против: Зеленский заявил, что ФРГ не хочет видеть Украину в НАТО
Россия создала электронную библиотеку лучших практик для обмена опытом в БРИКС
Президент Республики Сербской рассчитывает на развитие сотрудничества на саммите БРИКС
Минобороны РФ предлагает увеличить индексацию выплат военнослужащим на 5,1%
Как засолить сельдь в домашних условиях
Гештальт-терапия или КПТ: какого психолога выбрать?
Господин за все уплатит: Зеленский заявил, что ЕС возьмет на себя поддержку Украины после США
Бывший министр природных ресурсов Забайкальского края получил семь лет колонии за мошенничество
Скорый мир: Азербайджан и Армения договорились в скором времени подписать мирные соглашения

Хозяйский порядок: как навести чистоту на огороде и избавиться от сорняков

2:49
Садоводство » Советы

Сорняки — это растения, которые вызывают множество проблем на садовом или огородном участке. Они отнимают влагу, питательные вещества и солнечный свет у культурных растений, мешают их росту и развитию. Избавиться от сорной растительности полностью невозможно, но есть несколько действенных способов значительно сократить ее количество.

Мульчирование — эффективный барьер

Одним из лучших методов борьбы с сорняками является мульчирование. Укрывая почву органическими материалами, вы создаете барьер, который не позволяет семенам сорняков прорасти. В качестве мульчи можно использовать:

  • Древесную кору или щепу
  • Опавшие листья
  • Солому или сено
  • Скошенную траву
  • Компост

Слой мульчи должен быть не менее 5-7 см толщиной. Он не только препятствует прорастанию сорняков, но и сохраняет влагу в почве, защищает корни культурных растений от перегрева и улучшает структуру грунта.

Внимательный уход — залог успеха

Регулярное удаление сорняков вручную или с помощью рыхления почвы — еще один способ сократить их количество. Важно выдёргивать сорняки как можно раньше, пока они не успели сформировать обильную корневую систему и семена. Чем чаще вы будете это делать, тем меньше "сорной" растительности появится в дальнейшем.

При ручной прополке старайтесь извлекать сорняки вместе с корнями, чтобы они не возобновлялись. Регулярное рыхление почвы на глубину до 5 см тоже помогает уничтожить прорастающие семена, не допуская их укоренения.

Обработка гербицидами

В случае, если предыдущие методы не дают желаемого результата, можно использовать гербициды — химические средства для уничтожения сорной растительности. Однако следует помнить, что применение гербицидов имеет ряд ограничений и может нанести вред культурным растениям, почве и окружающей среде.

Гербициды следует использовать только в крайних случаях, строго соблюдая инструкции и рекомендации по безопасности. Перед обработкой необходимо тщательно изучить состав препарата и убедиться, что он безопасен для ваших растений.

Комплексный подход — залог успеха

Чтобы добиться максимального сокращения количества сорняков, рекомендуется применять сразу несколько способов борьбы:

  • Регулярно мульчировать поверхность почвы
  • Проводить своевременную прополку и рыхление
  • Использовать гербициды точечно и осторожно

Такой комплексный подход позволит существенно уменьшить проблему сорной растительности на вашем участке, сохранив здоровье ваших культурных растений.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Чем заменить колбасу в оливье: три необычных и вкусных варианта
Еда и рецепты
Чем заменить колбасу в оливье: три необычных и вкусных варианта Аудио 
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения
Авто
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения Аудио 
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам
Кошки
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам Аудио 
Популярное
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки

Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.

Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы
Самолёт Ан-26. Легендарный универсальный транспортник советской закалки Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
В Польше позавидовали успехам России в поставках зерна в Африку
В Польше позавидовали успехам России в поставках зерна в Африку
Последние материалы
Россия создала электронную библиотеку лучших практик для обмена опытом в БРИКС
Президент Республики Сербской рассчитывает на развитие сотрудничества на саммите БРИКС
Минобороны РФ предлагает увеличить индексацию выплат военнослужащим на 5,1%
Как засолить сельдь в домашних условиях
Гештальт-терапия или КПТ: какого психолога выбрать?
Господин за все уплатит: Зеленский заявил, что ЕС возьмет на себя поддержку Украины после США
Бывший министр природных ресурсов Забайкальского края получил семь лет колонии за мошенничество
Хозяйский порядок: как навести чистоту на огороде и избавиться от сорняков
Скорый мир: Азербайджан и Армения договорились в скором времени подписать мирные соглашения
3 простых способа на ходу избавиться от налипания снега на дворниках и стекле машины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.