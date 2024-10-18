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Огородная аптека: 2 природных инсектицида для защиты ягодных культур

2:15
Садоводство » Советы

Ягодные кустарники, такие как смородина, крыжовник, земляника, очень часто страдают от различных вредителей — тли, паутинного клеща, гусениц и других. Применение химических средств не всегда желательно, особенно если ягоды предназначены для употребления в пищу. Однако есть простой и эффективный натуральный способ защитить растения — с помощью чеснока и листьев табака.

Огородная аптека: 2 природных инсектицида для защиты ягодных культур
Фото: unsplash.com by Гео Дарвин, CC0

Чеснок — природный репеллент

Чеснок обладает неприятным для многих насекомых запахом, который отпугивает вредителей. Его можно использовать двумя способами:

  1. Настой чеснока. Для этого 3-4 головки чеснока нужно измельчить, залить 1 л воды и настаивать 2-3 дня. Полученный настой процедить и распылять по листьям кустарников 1-2 раза в неделю.
  2. Посадка чеснока рядом с ягодными кустами. Несколько зубчиков чеснока, воткнутых в землю вокруг куста, будут отпугивать вредителей благодаря своему резкому запаху.

Табак в качестве инсектицида

Листья и стебли табака также обладают инсектицидным действием, так как содержат никотин — яд для многих насекомых. Его можно применять следующим образом:

  1. Настой табачных листьев. 100-150 г листьев табака залить 1 л воды, настаивать 2-3 дня, процедить и распылять на кусты 1-2 раза в неделю.
  2. Мульчирование. Измельченные листья табака можно использовать в качестве мульчи вокруг кустов. Их запах и содержание никотина будут отпугивать вредителей.

Важно помнить, что и чеснок, и табак могут быть вредными для человека при попадании в организм, поэтому все работы следует проводить в перчатках и избегать контакта с кожей.

Использование этих натуральных способов позволит защитить ягодные кустарники от вредителей без применения химических средств. Регулярное опрыскивание или мульчирование листьями чеснока и табака станет надежной профилактикой против тли, клещей, гусениц и других насекомых-вредителей.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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