Когда убирать морковь и свеклу: собираем урожай с умом

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Наступило время, когда необходимо уделить особое внимание сохранности ваших корнеплодов. Морковь и свекла — одни из самых любимых овощей на наших столах, но когда же их лучше всего выкапывать, чтобы они могли храниться всю зиму и радовать нас своим вкусом?

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

Свекла: сладкая и сочная

Свеклу можно смело оставлять в земле подольше. Осенью, когда температура начинает снижаться, она становится особенно сладкой и насыщенной по вкусу. Однако не стоит затягивать слишком сильно: если ночные заморозки станут регулярными (ниже +2… +3 °C), корнеплод может подмерзнуть и потерять свои качества при хранении.

Как понять, что свекла готова к уборке:

Ботва пожелтела и начала увядать.

Корнеплоды достигли характерного для сорта размера.

Ночью температура стала опускаться ниже +5 °C.

Морковь: хрустящая и сладкая

Морковь еще более морозостойка, чем свекла. Первые небольшие заморозки не только не страшны ей, но даже полезны — корнеплоды становятся слаще. Поэтому её можно выкапывать позже, чем свеклу.

Когда убирать морковь:

Пожелтение ботвы — верный признак того, что морковь созрела.

По срокам созревания сорта ориентируйтесь на информацию на упаковке с семенами.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений.

