Когда убирать морковь и свеклу: собираем урожай с умом

Наступило время, когда необходимо уделить особое внимание сохранности ваших корнеплодов. Морковь и свекла — одни из самых любимых овощей на наших столах, но когда же их лучше всего выкапывать, чтобы они могли храниться всю зиму и радовать нас своим вкусом?
Свекла: сладкая и сочная
Свеклу можно смело оставлять в земле подольше. Осенью, когда температура начинает снижаться, она становится особенно сладкой и насыщенной по вкусу. Однако не стоит затягивать слишком сильно: если ночные заморозки станут регулярными (ниже +2… +3 °C), корнеплод может подмерзнуть и потерять свои качества при хранении.
Как понять, что свекла готова к уборке:
Ботва пожелтела и начала увядать.
Корнеплоды достигли характерного для сорта размера.
Ночью температура стала опускаться ниже +5 °C.
Морковь: хрустящая и сладкая
Морковь еще более морозостойка, чем свекла. Первые небольшие заморозки не только не страшны ей, но даже полезны — корнеплоды становятся слаще. Поэтому её можно выкапывать позже, чем свеклу.
Когда убирать морковь:
Пожелтение ботвы — верный признак того, что морковь созрела.
По срокам созревания сорта ориентируйтесь на информацию на упаковке с семенами.
О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений.
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