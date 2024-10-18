Яичная скорлупа: как использовать природное удобрение в саду и огороде

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Яичная скорлупа — это природное удобрение, которое может стать отличным помощником в вашем саду и огороде.

Фото: commons.wikimedia.org by Зеленая Мостаза, CC BY 4.0

Почему яичная скорлупа так полезна для растений

Богата кальцием:

Основным компонентом скорлупы является карбонат кальция, который укрепляет клеточные стенки растений, делая их более устойчивыми к болезням и вредителям.

Источник других микроэлементов:

Кроме кальция, яичная скорлупа содержит железо, магний, фосфор и другие важные вещества, необходимые для полноценного развития растений.

Раскислитель почвы:

Измельченная скорлупа помогает снизить кислотность почвы, что особенно актуально для растений, предпочитающих нейтральную или слабощелочную среду.

Как использовать яичную скорлупу:

Порошок из скорлупы:

Измельчите скорлупу в кофемолке или блендере до состояния мелкой пудры. Добавьте порошок в лунки при посадке растений или рассыпьте по поверхности почвы перед перекопкой. Норма внесения: для сильно закисленных почв — до 1 кг на 1 квадратный метр.

Настой из скорлупы:

Залейте измельченную скорлупу горячей водой и настаивайте в течение недели. Разбавьте настой водой в соотношении 1:3 и используйте для полива растений.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

