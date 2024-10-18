Яичная скорлупа: как использовать природное удобрение в саду и огороде

Яичная скорлупа — это природное удобрение, которое может стать отличным помощником в вашем саду и огороде.
Почему яичная скорлупа так полезна для растений
Богата кальцием:
Основным компонентом скорлупы является карбонат кальция, который укрепляет клеточные стенки растений, делая их более устойчивыми к болезням и вредителям.
Источник других микроэлементов:
Кроме кальция, яичная скорлупа содержит железо, магний, фосфор и другие важные вещества, необходимые для полноценного развития растений.
Раскислитель почвы:
Измельченная скорлупа помогает снизить кислотность почвы, что особенно актуально для растений, предпочитающих нейтральную или слабощелочную среду.
Как использовать яичную скорлупу:
Порошок из скорлупы:
Измельчите скорлупу в кофемолке или блендере до состояния мелкой пудры. Добавьте порошок в лунки при посадке растений или рассыпьте по поверхности почвы перед перекопкой. Норма внесения: для сильно закисленных почв — до 1 кг на 1 квадратный метр.
Настой из скорлупы:
Залейте измельченную скорлупу горячей водой и настаивайте в течение недели. Разбавьте настой водой в соотношении 1:3 и используйте для полива растений.
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