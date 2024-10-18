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Цветущие кустарники. Как создать в саду ощущение праздника на весь сезон

0:59
Садоводство

Цветущие кустарники — это настоящее украшение любого сада. Если вы хотите, чтобы ваш сад заиграл яркими красками ещё до того, как распустятся листья на деревьях, обратите внимание на эти удивительные кустарники.

Цветущие кустарники. Как создать в саду ощущение праздника на весь сезон
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), CC BY-SA 3.0

Форзиция - это солнечные лучики, которые появляются среди голой природы. Яркие жёлтые цветы создают ощущение праздника.

Сирень - это классика жанра. Её аромат и красота покоряют сердца многих.

Чубушник - это нежный аромат жасмина, который наполнит ваш сад волшебством.

Магония падуболистная - это вечнозелёный красавец с яркими жёлтыми цветами.

Пираканта - это осенний костёр в вашем саду. Яркие ягоды украсят участок после цветения.

Высаживая эти кустарники вы получите удовольствие созерцать красочное цветение на протяжении всего сезона.

Уточнения

Сире́нь (лат. Syrínga) — род кустарников, принадлежащий семейству Маслиновые.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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