Цветущие кустарники. Как создать в саду ощущение праздника на весь сезон

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Цветущие кустарники — это настоящее украшение любого сада. Если вы хотите, чтобы ваш сад заиграл яркими красками ещё до того, как распустятся листья на деревьях, обратите внимание на эти удивительные кустарники.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), CC BY-SA 3.0

Форзиция - это солнечные лучики, которые появляются среди голой природы. Яркие жёлтые цветы создают ощущение праздника.

Сирень - это классика жанра. Её аромат и красота покоряют сердца многих.

Чубушник - это нежный аромат жасмина, который наполнит ваш сад волшебством.

Магония падуболистная - это вечнозелёный красавец с яркими жёлтыми цветами.

Пираканта - это осенний костёр в вашем саду. Яркие ягоды украсят участок после цветения.

Высаживая эти кустарники вы получите удовольствие созерцать красочное цветение на протяжении всего сезона.

Уточнения

Сире́нь (лат. Syrínga) — род кустарников, принадлежащий семейству Маслиновые.

