Цветущие кустарники. Как создать в саду ощущение праздника на весь сезон

Цветущие кустарники — это настоящее украшение любого сада. Если вы хотите, чтобы ваш сад заиграл яркими красками ещё до того, как распустятся листья на деревьях, обратите внимание на эти удивительные кустарники.
Форзиция - это солнечные лучики, которые появляются среди голой природы. Яркие жёлтые цветы создают ощущение праздника.
Сирень - это классика жанра. Её аромат и красота покоряют сердца многих.
Чубушник - это нежный аромат жасмина, который наполнит ваш сад волшебством.
Магония падуболистная - это вечнозелёный красавец с яркими жёлтыми цветами.
Пираканта - это осенний костёр в вашем саду. Яркие ягоды украсят участок после цветения.
Высаживая эти кустарники вы получите удовольствие созерцать красочное цветение на протяжении всего сезона.
Сире́нь (лат. Syrínga) — род кустарников, принадлежащий семейству Маслиновые.
Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.