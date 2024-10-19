5 интересных фактов о денежном дереве

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Символ богатства

Во многих культурах денежное дерево считается символом богатства и изобилия. Считается, что оно притягивает положительную энергию и приносит удачу владельцу. Это убеждение привело к его популярности в качестве декоративного растения в домах и офисах.

Фото: Own work by Marija Gajić, CC BY-SA 4.0

Легкий уход

Денежные деревья относительно просты в уходе, что делает их популярным выбором для комнатных растений. Они могут переносить различные условия освещения, но в целом предпочитают яркий, непрямой свет.

Важно избегать размещения их под прямыми солнечными лучами, так как это может обжечь листья. Полив следует проводить, когда верхний слой почвы кажется сухим, но следует избегать чрезмерного полива, чтобы предотвратить загнивание корней.

Фэн-шуй

В фэн-шуй считается, что денежное дерево приносит процветание, удачу и положительную энергию, если его разместить в определенных зонах дома или офиса. Часто рекомендуется размещать денежное дерево в юго-восточном углу комнаты или возле входа.

Плетеный ствол

Денежные деревья иногда продаются с плетеными стволами. Плетение косы производится, когда растение молодое и гибкое. Этот прием придает растению эстетическую привлекательность и добавляет ему символизм богатства и процветания.

Тем не менее важно отметить, что плетение предназначено исключительно для декоративных целей и не влияет на рост или требования к уходу за растением.

Воздухоочиститель

Как и многие другие комнатные растения, денежное дерево способствует улучшению качества воздуха в помещении. Он обладает способностью удалять определенные загрязняющие вещества и токсины из воздуха, делая окружающий воздух чище и здоровее для дыхания.

Уточнения

Толстя́нка или крассула, красула, или жирянка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae).



