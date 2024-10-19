Секреты выращивания ландыша: украсьте свой сад этим цветком

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выберите подходящее место

Найдите место в своем саду с полутенью или неярким солнечным светом. Убедитесь, что почва хорошо дренирована и богата органическими веществами.

Фото: commons.wikimedia.org by Lazaregagnidze, CC BY-SA 3.0

Подготовьте почву

Удалите сорняки или траву с участка, где вы хотите посадить ландыши. Рыхлите почву с помощью садовых вил или лопаты для улучшения дренажа.

Посадка

Выкопайте в почве небольшие ямки. Поместите каждое растение ландыша в лунку, убедившись, что основание растения находится на одном уровне с поверхностью почвы. Аккуратно заполните лунку грунтом и слегка прижмите ее.

Полив

После посадки хорошенько полейте ландыши, чтобы почва осела. Поддерживайте почву постоянно влажной, но не переувлажненной. Поливайте, когда верхний слой почвы кажется сухим.

Мульчирование

Нанесите слой органической мульчи вокруг растений, например, измельченную кору или компост. Мульчирование помогает удерживать влагу в почве и подавляет рост сорняков.

Деление

Каждые несколько лет, ранней весной или осенью, вы можете делить ландыши, чтобы размножить их или контролировать их распространение. Осторожно выкопайте комки, отделите растения и пересадите их в желаемые места.

Уточнения

Ла́ндыш ма́йский (лат. Convallária majális) — вид травянистых цветковых растений, распространённый в регионах с умеренным климатом Северного полушария.

