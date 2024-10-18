Как помочь гибискусу пережить зиму: советы опытных цветоводов

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы счастливый обладатель садовой китайской розы (гибискуса), важно знать, как подготовить растение к зиме, чтобы оно её благополучно пережило. Опытные цветоводы утверждают, что одного укрытия для этого недостаточно — залог успешной зимовки многолетника заключается в его правильной подготовке.

Фото: https://www.flickr.com/photos/104249543@N07/30499085991/ by Rolf Dietrich Brecher from Germany, CC BY-SA 2.0

Обрезка

Если ваш гибискус относится к травянистым сортам, его необходимо кардинально обрезать, оставив над землёй только пеньки высотой около 10 см.

Для древовидных сортов процедура несколько иная: удалите все сухие ветки и листья, а основные ветви укоротите примерно на треть от их длины. Боковые побеги следует прищипнуть, чтобы укрепить растение.

Полив и подкормка

После обрезки нужно позаботиться о поливе. В случае засухи влагозарядный полив обязателен — лучше проводить его в несколько этапов с интервалом в 3-5 дней. Важно завершить полив до наступления устойчивых морозов.

Для подкормки идеально подойдёт калийное удобрение с небольшим количеством суперфосфата. Спустя пару дней после внесения подкормки прикройте гибискус опавшими листьями и сухой землёй. Это касается и травянистых сортов. Кустарники окучивают смесью перегноя и песка, слой должен быть не менее 20 см.

Уточнения

Гиби́скус коноплёвый или кена́ф (лат. Hibiscus cannabinus) — однолетнее травянистое растение рода Гибискус семейства Мальвовые, прядильная культура.

