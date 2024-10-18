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Осенние посадки плодовых растений. Высадить или прикопать?

0:46
Садоводство

Осенью самое время сажать, и дело это нешуточное. Сначала нужно купить саженец, потом его привезти, оживить, найти хорошее место и посадить. До первых морозов у растения должно быть время — примерно полтора месяца.

Осенние посадки плодовых растений. Высадить или прикопать?
Фото: http://s3.amazonaws.com/ooomf-com-files/fCXKsQpkRCypwm0fUab9_IMG_9248_2.jpg by Jennifer Langley, PDM

В холодных регионах лучше не сажать, а прикопать до весны. Если вы хотите вырастить плодовые деревья из косточек или семян, то самое время их сажать. Они должны пройти естественную закалку, чтобы весной быстро прорасти.

Сразу сажайте по 3-4 косточки или семечки, а потом выберите самое здоровое и сильное растение, а остальные удалите. Не забудьте пометить место, чтобы не искать его по весне.

Уточнения

Октя́брь (от лат. octō — восемь) — десятый месяц Григорианского календаря. Восьмой месяц староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с марта.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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