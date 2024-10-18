Морозобоины — главная угроза вашему саду: как их избежать

3:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зимой садовые деревья и кустарники подвержены многим опасностям, особенно в конце зимы и начале весны, когда дневные солнечные лучи нагревают кору, а ночные морозы ее охлаждают, рассказывает садовод, Ольга Андреевна Артемьева, на сайте "Всаду.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by あおもりくま,Aomorikuma, CC BY-SA 4.0

Такие резкие перепады температуры могут привести к образованию морозобоин — трещин и растрескиванию коры, возникающих из-за замерзания и расширения сока внутри ствола. Эти повреждения могут остаться на дереве навсегда и привести к дальнейшему разрушению древесины. Разберемся, чем опасны морозобоины и как защитить деревья от их появления.

Чем опасны морозобоины

Морозобоины ослабляют деревья, делая их более уязвимыми к болезням и инфекциям. Возможные последствия:

Морозобойный рак - образование наростов на стволах возле трещин. Может проявляться в виде закрытых или открытых дуплистых щелей. Особенно подвержены липы, клены, дубы и вязы.

- образование наростов на стволах возле трещин. Может проявляться в виде закрытых или открытых дуплистых щелей. Особенно подвержены липы, клены, дубы и вязы. Черный рак - грибковое заболевание, поражающее древесину. Проявляется темными вдавленными пятнами на коре, которые могут постепенно охватывать ствол и ветви, приводя к усыханию кроны.

- грибковое заболевание, поражающее древесину. Проявляется темными вдавленными пятнами на коре, которые могут постепенно охватывать ствол и ветви, приводя к усыханию кроны. Некрозы - отмирание коры из-за грибковых поражений, усугубленных морозами. Это снижает способность дерева противостоять патогенам.

Как предотвратить появление морозобоин

Предупредить повреждения гораздо проще, чем лечить. Вот несколько эффективных методов защиты:

Побелка - это самый доступный и действенный способ. Побелите стволы и основные скелетные ветви осенью. Это предотвратит перегрев коры в солнечные дни.

- это самый доступный и действенный способ. Побелите стволы и основные скелетные ветви осенью. Это предотвратит перегрев коры в солнечные дни. Укрытие стволов - обмотайте деревья циновками или мешковиной, чтобы защитить их от холодов. Однако следует учитывать, что под таким укрытием могут поселиться вредители, а во влажную погоду мешковина может намокнуть, нарушая вентиляцию.

- обмотайте деревья циновками или мешковиной, чтобы защитить их от холодов. Однако следует учитывать, что под таким укрытием могут поселиться вредители, а во влажную погоду мешковина может намокнуть, нарушая вентиляцию. Контроль за погодой - если вы решили укрыть деревья, следите за температурой и убирайте укрытие в случае потепления.

Что делать, если трещины уже появились

Если морозобоины все же возникли, необходимо обработать поврежденные участки:

Очистите раны - удалите загрязнения, подтеки и заусенцы. После этого обработайте края повреждений специальным средством, например, "Раннетом".

- удалите загрязнения, подтеки и заусенцы. После этого обработайте края повреждений специальным средством, например, "Раннетом". Уменьшите подкормку - поврежденные деревья нуждаются в меньшем количестве удобрений. В конце лета прекратите использование азотных удобрений, а осенью подкармливайте древесной золой для повышения морозостойкости.

Какие деревья в зоне риска

Некоторые растения более подвержены морозобоинам:

Молодые деревца, недавно высаженные из питомника.

Теплолюбивые виды и деревья с тонкой корой, такие как каштаны.

Растения, выращенные в условиях тени и перенесенные на открытое место.

Культуры, произрастающие на влажных почвах или при избытке удобрений.

Защитите свои деревья зимой, и они отплатят вам щедрым урожаем летом.

Уточнения

Моро́зная тре́щина, или морозобо́ина, или морозобо́й (неофиц.) — повреждение древесины стволов крупных деревьев в виде радиальной трещины, возникающее под действием резкого их охлаждения.

