Морозобоины — главная угроза вашему саду: как их избежать

Зимой садовые деревья и кустарники подвержены многим опасностям, особенно в конце зимы и начале весны, когда дневные солнечные лучи нагревают кору, а ночные морозы ее охлаждают, рассказывает садовод, Ольга Андреевна Артемьева, на сайте "Всаду.ру".
Фото: commons.wikimedia.org by あおもりくま,Aomorikuma, CC BY-SA 4.0
Такие резкие перепады температуры могут привести к образованию морозобоин — трещин и растрескиванию коры, возникающих из-за замерзания и расширения сока внутри ствола. Эти повреждения могут остаться на дереве навсегда и привести к дальнейшему разрушению древесины. Разберемся, чем опасны морозобоины и как защитить деревья от их появления.
Чем опасны морозобоины
Морозобоины ослабляют деревья, делая их более уязвимыми к болезням и инфекциям. Возможные последствия:
Морозобойный рак - образование наростов на стволах возле трещин. Может проявляться в виде закрытых или открытых дуплистых щелей. Особенно подвержены липы, клены, дубы и вязы.
Черный рак - грибковое заболевание, поражающее древесину. Проявляется темными вдавленными пятнами на коре, которые могут постепенно охватывать ствол и ветви, приводя к усыханию кроны.
Некрозы - отмирание коры из-за грибковых поражений, усугубленных морозами. Это снижает способность дерева противостоять патогенам.
Как предотвратить появление морозобоин
Предупредить повреждения гораздо проще, чем лечить. Вот несколько эффективных методов защиты:
Побелка - это самый доступный и действенный способ. Побелите стволы и основные скелетные ветви осенью. Это предотвратит перегрев коры в солнечные дни.
Укрытие стволов - обмотайте деревья циновками или мешковиной, чтобы защитить их от холодов. Однако следует учитывать, что под таким укрытием могут поселиться вредители, а во влажную погоду мешковина может намокнуть, нарушая вентиляцию.
Контроль за погодой - если вы решили укрыть деревья, следите за температурой и убирайте укрытие в случае потепления.
Что делать, если трещины уже появились
Если морозобоины все же возникли, необходимо обработать поврежденные участки:
Очистите раны - удалите загрязнения, подтеки и заусенцы. После этого обработайте края повреждений специальным средством, например, "Раннетом".
Уменьшите подкормку - поврежденные деревья нуждаются в меньшем количестве удобрений. В конце лета прекратите использование азотных удобрений, а осенью подкармливайте древесной золой для повышения морозостойкости.
Какие деревья в зоне риска
Некоторые растения более подвержены морозобоинам:
Молодые деревца, недавно высаженные из питомника.
Теплолюбивые виды и деревья с тонкой корой, такие как каштаны.
Растения, выращенные в условиях тени и перенесенные на открытое место.
Культуры, произрастающие на влажных почвах или при избытке удобрений.
Защитите свои деревья зимой, и они отплатят вам щедрым урожаем летом.
Уточнения
Моро́зная тре́щина, или морозобо́ина, или морозобо́й (неофиц.) — повреждение древесины стволов крупных деревьев в виде радиальной трещины, возникающее под действием резкого их охлаждения.