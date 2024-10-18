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Уход за лещиной: как превратить орешник в плодоносящее чудо

2:14
Садоводство

Лещина, также известная как орешник или фундук, — это листопадный кустарник, реже встречается в виде дерева. Он предпочитает солнечные участки, но может расти и в тени, хотя это существенно снижает урожай орехов.

Уход за лещиной: как превратить орешник в плодоносящее чудо
Фото: commons.wikimedia by Евгений Катышев, CC BY-SA 3.0

При выборе места для посадки важно учитывать, чтобы уровень грунтовых вод был не ближе чем 3 метра к поверхности, рассказывают авторы сайта "Всаду.ру".

Почва и подкормка

Для лещины требуется подходящий субстрат: смесь из двух частей перегноя, одной части песка и одной части дерновой земли. Обязательно нужно сделать дренажный слой толщиной около 20 см из щебня. Оптимальная кислотность почвы — в пределах рН 7,5-8,5.

Подкормка проводится дважды в год:

  • Весной: в ведре воды растворяют 15 г аммиачной селитры, 10 г мочевины и 1 кг коровьего навоза.
  • Осенью: на ведро воды добавляют 15 г нитроаммофоски.

Полив и уход за почвой

После посадки лещину обильно поливают и поддерживают влажность в течение следующей недели. В засушливые периоды растение требует более интенсивного полива, из расчета 10 литров воды на каждый квадратный метр проекции кроны. Рыхление проводят во время прополки или после обильного полива, чтобы улучшить воздухопроницаемость почвы.

Мульчирование и обрезка

Мульчирование проводят с использованием древесной щепы, торфа или торфокомпоста, нанося слой толщиной около 5 см. Обрезка выполняется весной — удаляют засохшие и повреждённые ветви.

Вредители и болезни

Лещина может страдать от усача и орехового долгоносика, но в целом растение довольно устойчиво к заболеваниям.

Подготовка к зиме

Взрослые кусты не требуют специальной подготовки к зимним холодам. Однако молодые растения в первые 2-3 года следует защищать от морозов, оборачивая ствол мешковиной.

Уточнения

Лещи́на или оре́шник (лат. Córylus) — род кустарников (реже деревьев) семейства Берёзовые.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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