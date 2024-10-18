Розы из подаренного букета: как сохранить цветы навсегда

Розы — это не только прекрасный подарок, но и шанс вырастить новые растения, даже если букет начал увядать. С помощью черенкования можно подарить цветам вторую жизнь и превратить их в пышные кусты, украшающие сад. Несмотря на трудности, вырастить розу из букета возможно, если придерживаться определённых рекомендаций, рассказывают авторы сайта "Антонов сад".
Укоренению поддаются практически все розы, но вероятность успеха зависит от времени года и сорта. Лучше всего черенковать летние розы местного происхождения, срезанные с мая по июнь и не обработанные химикатами.
Успешно укореняются почвопокровные, плетистые и миниатюрные сорта, а также флорибунда, канадские и английские розы. В то же время, парковые сорта и шрабы укореняются плохо, а чайно-гибридные — почти не укореняются.
Черенковать можно в любое время года:
Зимой укоренение менее результативно, подходит только для опытных садоводов. Зимние черенки лучше высаживать в подготовленный грунт поздней осенью или сохранять до весны для укоренения в домашних условиях.
Для успешного черенкования необходимо брать полуодревесневшие черенки длиной около 20 см и толщиной до 5 мм. На каждом черенке должно быть три почки. Стебли с признаками гнили не подходят. На черенках делают косой срез снизу и прямой срез сверху, перед посадкой погружают в стимулятор роста.
Один из самых простых методов. Срезанные черенки помещают в банку с отстоянной или дождевой водой, которую нужно менять ежедневно. Чтобы ускорить процесс, можно добавить в воду немного стимулятора роста.
Для этого подойдут пластиковые стаканы или контейнеры с дренажем. Черенки высаживают под углом 45 градусов, оставляя одну почку над поверхностью. Емкости накрывают полиэтиленом для создания парникового эффекта и ежедневно проветривают.
Необычный, но эффективный метод: черенки вставляют в проделанные в картофельных клубнях отверстия и помещают в грунт. Картофель снабжает черенки питательными веществами, ускоряя рост.
Черенки заворачивают в увлажнённую газету, помещают в полиэтиленовый пакет и оставляют в тёмном месте при температуре не ниже 15°C. Спустя несколько недель появляются корни.
Черенки, укорененные летом, необходимо выкопать осенью и хранить в прохладном месте. Подойдут подвалы или холодильники, где их держат при температуре от -5 до +7°C, проверяя на наличие плесени.
Весной черенки высаживают на грядки, предварительно проверив их состояние. Здоровые черенки должны быть упругими, с зелёной корой и эластичными почками. Перед посадкой их нужно замочить в отстоянной воде, чтобы убедиться, что они не промёрзли.
Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.
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