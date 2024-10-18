Розы из подаренного букета: как сохранить цветы навсегда

3:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Розы — это не только прекрасный подарок, но и шанс вырастить новые растения, даже если букет начал увядать. С помощью черенкования можно подарить цветам вторую жизнь и превратить их в пышные кусты, украшающие сад. Несмотря на трудности, вырастить розу из букета возможно, если придерживаться определённых рекомендаций, рассказывают авторы сайта "Антонов сад".

Фото: commons.wikimedia.org by Gnangarra, CC BY 2.5

Какие розы лучше подходят для черенкования

Укоренению поддаются практически все розы, но вероятность успеха зависит от времени года и сорта. Лучше всего черенковать летние розы местного происхождения, срезанные с мая по июнь и не обработанные химикатами.

Успешно укореняются почвопокровные, плетистые и миниатюрные сорта, а также флорибунда, канадские и английские розы. В то же время, парковые сорта и шрабы укореняются плохо, а чайно-гибридные — почти не укореняются.

Когда лучше черенковать розы

Черенковать можно в любое время года:

Весной - лучше использовать розы из подаренного букета.

- лучше использовать розы из подаренного букета. Летом - черенковать растения, растущие в саду.

- черенковать растения, растущие в саду. Осенью - использовать побеги, срезанные при обрезке.

Зимой укоренение менее результативно, подходит только для опытных садоводов. Зимние черенки лучше высаживать в подготовленный грунт поздней осенью или сохранять до весны для укоренения в домашних условиях.

Как выбрать черенки для укоренения

Для успешного черенкования необходимо брать полуодревесневшие черенки длиной около 20 см и толщиной до 5 мм. На каждом черенке должно быть три почки. Стебли с признаками гнили не подходят. На черенках делают косой срез снизу и прямой срез сверху, перед посадкой погружают в стимулятор роста.

Способы укоренения роз в домашних условиях

1. Укоренение в воде

Один из самых простых методов. Срезанные черенки помещают в банку с отстоянной или дождевой водой, которую нужно менять ежедневно. Чтобы ускорить процесс, можно добавить в воду немного стимулятора роста.

2. Укоренение в грунте

Для этого подойдут пластиковые стаканы или контейнеры с дренажем. Черенки высаживают под углом 45 градусов, оставляя одну почку над поверхностью. Емкости накрывают полиэтиленом для создания парникового эффекта и ежедневно проветривают.

3. Укоренение в картофеле

Необычный, но эффективный метод: черенки вставляют в проделанные в картофельных клубнях отверстия и помещают в грунт. Картофель снабжает черенки питательными веществами, ускоряя рост.

4. Метод буррито

Черенки заворачивают в увлажнённую газету, помещают в полиэтиленовый пакет и оставляют в тёмном месте при температуре не ниже 15°C. Спустя несколько недель появляются корни.

Подготовка черенков к зиме

Черенки, укорененные летом, необходимо выкопать осенью и хранить в прохладном месте. Подойдут подвалы или холодильники, где их держат при температуре от -5 до +7°C, проверяя на наличие плесени.

Высадка весной

Весной черенки высаживают на грядки, предварительно проверив их состояние. Здоровые черенки должны быть упругими, с зелёной корой и эластичными почками. Перед посадкой их нужно замочить в отстоянной воде, чтобы убедиться, что они не промёрзли.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

