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Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся

3:25
Садоводство

Трудно представить современный ландшафтный дизайн без вечнозеленых деревьев, таких как туя. Многие садоводы предпочитают выращивать саженцы самостоятельно, ведь покупные растения часто плохо приживаются в новых условиях и стоят дорого.

Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Фото: flickr.com by Joshua Mayer, CC BY-SA 2.0

Размножение туи черенками летом — отличный способ создать красивый и здоровый хвойный сад своими руками, рассказывают авторы сайта "Всаду.ру".

Когда лучше черенковать тую

Для размножения туи черенками идеально подходит конец июня, когда у растения начинается второй период роста. Саженцы, укорененные в это время, наращивают сильную корневую систему и лучше переносят зимовку. Черенки можно заготовить и в апреле, но весенние отростки сложнее укоренить — они более подвержены болезням.

Как правильно нарезать черенки

Для успешного укоренения нужно выбирать черенки длиной 15-20 см из верхушки кроны, где побеги растут более активно. Важно не срезать, а вырывать ветки, чтобы на черенке осталась "пятка" — кусочек древесины с корой. Это поможет черенку прижиться, так как в "пятке" содержатся необходимые для укоренения вещества.

Подойдут ветки с зелеными верхушками и слегка одревесневшей нижней частью. Перед укоренением нижнюю часть черенка нужно очистить от хвои и замочить на сутки в стимуляторе корнеобразования.

Посадка черенков в ящики

Черенки можно высадить в деревянные ящики с крупным речным песком. Песок следует предварительно прокипятить для обеззараживания. Затем в ящиках делаются отверстия для дренажа и размещаются кирпичные подставки для лучшего доступа воздуха к корням.

Черенки высаживают под углом 45 градусов на глубину 2 см, оставляя расстояние 5 см между ними. Ящики следует разместить в тени. При первых заморозках укройте их полиэтиленом и поддерживайте высокую влажность.

Уход за черенками

На протяжении двух месяцев черенки нуждаются в ежедневном опрыскивании. В жаркую погоду лучше опрыскивать дважды в день. Ящики необходимо регулярно проветривать, чтобы предотвратить образование плесени.

Альтернативные способы укоренения

Помимо ящиков, черенки туи можно укоренять в картофеле. Этот метод популярен у опытных садоводов, так как крахмал и сок картофеля помогают растению быстрее развить корневую систему.

Высадка в грунт

Когда черенки укоренятся, их можно пересадить в теплицу или открытый грунт, используя почвенную смесь из торфа, песка и дерновой земли. Чтобы обеспечить саженцам защиту от холодов, посадки укрывают на зиму.

Выращивать тую можно и в домашних условиях. Для этого черенки высаживают в цветочные горшки и накрывают пленкой, чтобы создать тепличный эффект. При правильном уходе первые корни появятся через 25-30 дней.

Размножение туи черенками летом — доступный и интересный способ украсить свой сад. Следуя рекомендациям, даже начинающий садовод сможет вырастить крепкие и красивые хвойные деревья.

Уточнения

Ту́я (устар. "Ту́йя, Жи́зненное де́рево") (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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