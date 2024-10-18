Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся

3:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Трудно представить современный ландшафтный дизайн без вечнозеленых деревьев, таких как туя. Многие садоводы предпочитают выращивать саженцы самостоятельно, ведь покупные растения часто плохо приживаются в новых условиях и стоят дорого.

Фото: flickr.com by Joshua Mayer, CC BY-SA 2.0

Размножение туи черенками летом — отличный способ создать красивый и здоровый хвойный сад своими руками, рассказывают авторы сайта "Всаду.ру".

Когда лучше черенковать тую

Для размножения туи черенками идеально подходит конец июня, когда у растения начинается второй период роста. Саженцы, укорененные в это время, наращивают сильную корневую систему и лучше переносят зимовку. Черенки можно заготовить и в апреле, но весенние отростки сложнее укоренить — они более подвержены болезням.

Как правильно нарезать черенки

Для успешного укоренения нужно выбирать черенки длиной 15-20 см из верхушки кроны, где побеги растут более активно. Важно не срезать, а вырывать ветки, чтобы на черенке осталась "пятка" — кусочек древесины с корой. Это поможет черенку прижиться, так как в "пятке" содержатся необходимые для укоренения вещества.

Подойдут ветки с зелеными верхушками и слегка одревесневшей нижней частью. Перед укоренением нижнюю часть черенка нужно очистить от хвои и замочить на сутки в стимуляторе корнеобразования.

Посадка черенков в ящики

Черенки можно высадить в деревянные ящики с крупным речным песком. Песок следует предварительно прокипятить для обеззараживания. Затем в ящиках делаются отверстия для дренажа и размещаются кирпичные подставки для лучшего доступа воздуха к корням.

Черенки высаживают под углом 45 градусов на глубину 2 см, оставляя расстояние 5 см между ними. Ящики следует разместить в тени. При первых заморозках укройте их полиэтиленом и поддерживайте высокую влажность.

Уход за черенками

На протяжении двух месяцев черенки нуждаются в ежедневном опрыскивании. В жаркую погоду лучше опрыскивать дважды в день. Ящики необходимо регулярно проветривать, чтобы предотвратить образование плесени.

Альтернативные способы укоренения

Помимо ящиков, черенки туи можно укоренять в картофеле. Этот метод популярен у опытных садоводов, так как крахмал и сок картофеля помогают растению быстрее развить корневую систему.

Высадка в грунт

Когда черенки укоренятся, их можно пересадить в теплицу или открытый грунт, используя почвенную смесь из торфа, песка и дерновой земли. Чтобы обеспечить саженцам защиту от холодов, посадки укрывают на зиму.

Выращивать тую можно и в домашних условиях. Для этого черенки высаживают в цветочные горшки и накрывают пленкой, чтобы создать тепличный эффект. При правильном уходе первые корни появятся через 25-30 дней.

Размножение туи черенками летом — доступный и интересный способ украсить свой сад. Следуя рекомендациям, даже начинающий садовод сможет вырастить крепкие и красивые хвойные деревья.

Уточнения

Ту́я (устар. "Ту́йя, Жи́зненное де́рево") (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae).

