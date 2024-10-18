Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся

Трудно представить современный ландшафтный дизайн без вечнозеленых деревьев, таких как туя. Многие садоводы предпочитают выращивать саженцы самостоятельно, ведь покупные растения часто плохо приживаются в новых условиях и стоят дорого.
Размножение туи черенками летом — отличный способ создать красивый и здоровый хвойный сад своими руками, рассказывают авторы сайта "Всаду.ру".
Для размножения туи черенками идеально подходит конец июня, когда у растения начинается второй период роста. Саженцы, укорененные в это время, наращивают сильную корневую систему и лучше переносят зимовку. Черенки можно заготовить и в апреле, но весенние отростки сложнее укоренить — они более подвержены болезням.
Для успешного укоренения нужно выбирать черенки длиной 15-20 см из верхушки кроны, где побеги растут более активно. Важно не срезать, а вырывать ветки, чтобы на черенке осталась "пятка" — кусочек древесины с корой. Это поможет черенку прижиться, так как в "пятке" содержатся необходимые для укоренения вещества.
Подойдут ветки с зелеными верхушками и слегка одревесневшей нижней частью. Перед укоренением нижнюю часть черенка нужно очистить от хвои и замочить на сутки в стимуляторе корнеобразования.
Черенки можно высадить в деревянные ящики с крупным речным песком. Песок следует предварительно прокипятить для обеззараживания. Затем в ящиках делаются отверстия для дренажа и размещаются кирпичные подставки для лучшего доступа воздуха к корням.
Черенки высаживают под углом 45 градусов на глубину 2 см, оставляя расстояние 5 см между ними. Ящики следует разместить в тени. При первых заморозках укройте их полиэтиленом и поддерживайте высокую влажность.
На протяжении двух месяцев черенки нуждаются в ежедневном опрыскивании. В жаркую погоду лучше опрыскивать дважды в день. Ящики необходимо регулярно проветривать, чтобы предотвратить образование плесени.
Помимо ящиков, черенки туи можно укоренять в картофеле. Этот метод популярен у опытных садоводов, так как крахмал и сок картофеля помогают растению быстрее развить корневую систему.
Когда черенки укоренятся, их можно пересадить в теплицу или открытый грунт, используя почвенную смесь из торфа, песка и дерновой земли. Чтобы обеспечить саженцам защиту от холодов, посадки укрывают на зиму.
Выращивать тую можно и в домашних условиях. Для этого черенки высаживают в цветочные горшки и накрывают пленкой, чтобы создать тепличный эффект. При правильном уходе первые корни появятся через 25-30 дней.
Размножение туи черенками летом — доступный и интересный способ украсить свой сад. Следуя рекомендациям, даже начинающий садовод сможет вырастить крепкие и красивые хвойные деревья.
Ту́я (устар. "Ту́йя, Жи́зненное де́рево") (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae).
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