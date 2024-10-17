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Как обеспечить растениям комфорт при осенней пересадке: стоит ли их поливать?

2:37
Садоводство » Советы

Осень — традиционное время для высадки многолетних цветов, кустарников и деревьев. Но возникает вопрос — стоит ли поливать растения при осенней пересадке или нет? На самом деле, ответ не так однозначен и зависит от нескольких факторов.

Когда обязательно нужен полив

Если высаживать растения в сухую, жаркую погоду, то полив при посадке просто необходим. Корни растений в этот период очень чувствительны и нуждаются во влаге, чтобы быстрее укорениться на новом месте.

Особенно важен полив для теплолюбивых культур, таких как розы, гортензии, гибискусы. Их корням тяжело адаптироваться в прохладной осенней земле, и без влаги они попросту могут не прижиться.

Кроме того, полив обязателен, если почва на участке очень сухая и рыхлая. В таком случае растения просто не смогут получить достаточно влаги для нормального развития.

Когда полив можно пропустить

Если осень выдалась дождливой, то дополнительный полив зачастую не требуется. Обильные осадки успевают напитать землю влагой, поэтому корням новых растений будет достаточно естественной влаги.

Также полив можно пропустить, если посадка производится в пасмурную, прохладную погоду. В таких условиях испарение влаги с почвы минимально, и растениям будет комфортно даже без искусственного полива.

Ещё одна ситуация, когда полив при осенней посадке необязателен, — если высаживаются морозоустойчивые, выносливые растения. Они легче адаптируются к новым условиям и не так критичны к недостатку влаги в почве.

Как правильно поливать растения

Если всё-таки решено поливать, то делать это стоит грамотно. Лучше всего увлажнять грунт в лунках перед посадкой, чтобы корни могли сразу впитать влагу. Затем можно полить растения по периметру приствольного круга.

Обращайте внимание на погоду — если она прохладная и пасмурная, то достаточно будет одного-двух обильных поливов. В жаркую, сухую погоду потребуется более частый полив, ориентируясь на состояние почвы.

В любом случае, помните, что переувлажнение грунта также вредно для растений. Следите, чтобы вода не застаивалась, а легко впитывалась в землю.

Правильный подход к поливу при осенней посадке поможет вашим новым растениям благополучно перезимовать и порадовать обильным цветением или урожаем в следующем сезоне.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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