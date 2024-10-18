Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Снеговик ХК "Сибирь" подарил певице Полине Гагариной именной свитер
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Настасья Самбурская отреагировала на нападки хейтеров: неужели я такое чудовище
Путь к решению: Путин указал, что могут быть достигнуты компромиссы между Ираном и Израилем
Причины отеков и простые решения для их устранения
Эксперт рассказал о скрытых проблемах китайских авто
Певица Клава Кока ушла от своего возлюбленного
Актриса Оксана Акиньшина удивила фотографиями в купальнике на фоне слухов о беременности
ВСУ наступает: сотни свиней разбежались с ферм в курском приграничье

Можжевельник в вашем саду: от выбора почвы до подготовки к зиме

2:18
Садоводство

Можжевельник (лат. Juniperus) — декоративное хвойное растение, которое требует особого ухода. Он плохо переносит тень, и в таких условиях его крона становится рыхлой, теряя привлекательный вид.

Можжевельник в вашем саду: от выбора почвы до подготовки к зиме
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, CC BY-SA 4.0

При посадке важно следить, чтобы корневая шейка оставалась на уровне почвы — не выше и не ниже. Если грунтовые воды находятся близко, необходим дренаж слоем в 10-20 см из мелкого гравия, рассказывают авторы сайта "Всаду.ру".

Почва для можжевельника

Для можжевельника предпочтительна кислая или слабокислая почва (рН 4,5-6,5). Часто в грунт добавляют известь, а смесь готовят из торфа, песка и дерна в соотношении 2:1:1. Это растение не требует плодородной земли и может расти даже на тяжелых глинистых почвах.

Особой популярностью среди садоводов пользуется низкорослый сорт можжевельника чешуйчатого "Блю Карпет", который отличается неприхотливостью и декоративностью.

Удобрение и полив

Весной рекомендуется использовать комплексные удобрения, такие как нитроаммофоска (30-40 г на куст). После посадки можжевельник нужно обильно полить (около 2 ведер на куст). В засушливое лето особенно важно следить за молодыми растениями и поливать их 2-3 раза за сезон.

Опрыскивание раз в неделю вечером помогает поддерживать хвойные иголки в хорошем состоянии.

Уход за почвой и обрезка

Регулярное удаление сорняков и рыхление почвы на глубину 5-10 см способствует хорошему росту. Мульчирование торфом или землей слоем 3-5 см полезно при посадке. Ветви, которые высохли, следует обрезать, но формирующая обрезка не требуется — можжевельник растет медленно.

Защита от вредителей и болезней

Основные враги можжевельника — пилильщик и грибковое заболевание ржавчина.

Подготовка к зиме

Зимостойкость можжевельника позволяет ему обходиться без укрытия на зиму.

Уточнения

Можжеве́льник (лат. Juníperus) — род вечнозелёных хвойных кустарников и деревьев семейства Кипарисовые (Cupressaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
В Польше обнаружили "пшеничный хомут" России для Африки
Экономика и бизнес
В Польше обнаружили "пшеничный хомут" России для Африки Аудио 
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Садоводство, цветоводство
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне Аудио 
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам
Кошки
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам Аудио 
Популярное
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки

Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.

Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Сводка с фронта: Запад боится покупать план победы Зеленского, ТЦК отлавливают уже и водителей бензовозов Дмитрий Плотников Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
В Польше позавидовали успехам России в поставках зерна в Африку
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы
Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
Последние материалы
Актриса Оксана Акиньшина удивила фотографиями в купальнике на фоне слухов о беременности
ВСУ наступает: сотни свиней разбежались с ферм в курском приграничье
Почему яйца — идеальный завтрак для тех, кто хочет похудеть
Лучшие рецепты заморозки помидоров: откройте секреты сохранения урожая
Александр Буйнов назвал три блюда и предложил поклонникам угадать его любимое
Врач назвала ягоды и овощи, которые защищают от рака
Квашение, соление и мочение: как выбрать лучший способ заготовки
Борьба продолжается: Путин заявил о готовности России продолжать сражение
В Татарстане снизилась стоимость АИ-95: почему это выгодно поставщикам бензина
Автоэксперт Сажин об идее выдавать права с 16 лет: опыт с электросамокатами ничему не учит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.