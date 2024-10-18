Можжевельник в вашем саду: от выбора почвы до подготовки к зиме

2:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Можжевельник (лат. Juniperus) — декоративное хвойное растение, которое требует особого ухода. Он плохо переносит тень, и в таких условиях его крона становится рыхлой, теряя привлекательный вид.

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, CC BY-SA 4.0

При посадке важно следить, чтобы корневая шейка оставалась на уровне почвы — не выше и не ниже. Если грунтовые воды находятся близко, необходим дренаж слоем в 10-20 см из мелкого гравия, рассказывают авторы сайта "Всаду.ру".

Почва для можжевельника

Для можжевельника предпочтительна кислая или слабокислая почва (рН 4,5-6,5). Часто в грунт добавляют известь, а смесь готовят из торфа, песка и дерна в соотношении 2:1:1. Это растение не требует плодородной земли и может расти даже на тяжелых глинистых почвах.

Особой популярностью среди садоводов пользуется низкорослый сорт можжевельника чешуйчатого "Блю Карпет", который отличается неприхотливостью и декоративностью.

Удобрение и полив

Весной рекомендуется использовать комплексные удобрения, такие как нитроаммофоска (30-40 г на куст). После посадки можжевельник нужно обильно полить (около 2 ведер на куст). В засушливое лето особенно важно следить за молодыми растениями и поливать их 2-3 раза за сезон.

Опрыскивание раз в неделю вечером помогает поддерживать хвойные иголки в хорошем состоянии.

Уход за почвой и обрезка

Регулярное удаление сорняков и рыхление почвы на глубину 5-10 см способствует хорошему росту. Мульчирование торфом или землей слоем 3-5 см полезно при посадке. Ветви, которые высохли, следует обрезать, но формирующая обрезка не требуется — можжевельник растет медленно.

Защита от вредителей и болезней

Основные враги можжевельника — пилильщик и грибковое заболевание ржавчина.

Подготовка к зиме

Зимостойкость можжевельника позволяет ему обходиться без укрытия на зиму.

Уточнения

Можжеве́льник (лат. Juníperus) — род вечнозелёных хвойных кустарников и деревьев семейства Кипарисовые (Cupressaceae).

