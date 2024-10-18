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От чёрной до белой: какую смородину стоит выращивать на даче и почему

3:00
Садоводство » Деревья и кустарники

Смородина — одна из самых распространённых и популярных ягодных культур, которую с удовольствием выращивают дачники. Но какой вид смородины лучше всего подойдет для вашего приусадебного участка?

От чёрной до белой: какую смородину стоит выращивать на даче и почему
Фото: selbst erstelltes Foto, DSC04421.JPG by BeAr, CC BY-SA 3.0

Чёрная смородина — лидер по популярности

Бесспорным фаворитом среди дачников является чёрная смородина. Это неприхотливая ягода, которая обладает массой полезных свойств и отличается великолепными вкусовыми качествами. Черная смородина богата витаминами С, Р, калием, магнием и другими важными для организма человека веществами.

Кусты черной смородины отличаются высокой урожайностью, а ягоды — крупными размерами и насыщенным ароматом. Эта культура хорошо переносит умеренные морозы, поэтому подойдет для выращивания практически в любом регионе. К тому же черная смородина довольно неприхотлива в уходе.

Красная смородина — отличный вариант для сада

Красная смородина также пользуется большой популярностью у дачников. Этот вид отличается более нежным, сладким вкусом ягод, которые содержат большое количество витамина С. Красная смородина менее требовательна к почве, чем черная, и лучше переносит засуху.

Кусты этой ягодной культуры выглядят очень декоративно благодаря своим привлекательным листьям и гроздьям красных ягод. Красная смородина — отличный вариант для тех, кто хочет создать на даче красивый ягодный сад.

Белая смородина — необычная и полезная

Менее распространена, но не менее интересна белая смородина. Этот вид отличается нежным, десертным вкусом ягод, которые содержат меньше кислот, чем черная и красная смородина. Белая смородина также богата полезными веществами, особенно витамином С.

Кусты белой смородины довольно компактные, не требуют особого ухода и хорошо приживаются на различных типах почв. Ягоды этого вида имеют светло-желтый или почти белый оттенок, что делает их очень привлекательными и необычными.

Выбираем сорт по вкусу и условиям

При выборе сорта смородины для дачного участка стоит учитывать не только вид, но и индивидуальные особенности каждого сорта. Обратите внимание на такие характеристики, как зимостойкость, урожайность, устойчивость к болезням и вредителям.

Также важно подобрать сорта с разными сроками созревания, чтобы продлить ягодный сезон. Для средней полосы России хорошо подойдут такие популярные сорта, как Минай Шмырев, Сластена, Рябинка, Голубка, Экзотическая.

Независимо от того, какой вид смородины вы выберете, эта ягодная культура станет настоящим украшением вашего дачного участка и обеспечит вас витаминным урожаем на протяжении многих лет.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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