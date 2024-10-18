Лучшие рецепты заморозки помидоров: откройте секреты сохранения урожая

2:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Заморозка — это один из лучших способов сохранить летний урожай помидоров на зиму. Она позволяет сохранить яркий цвет и большую часть витаминов овощей, а замороженные томаты можно использовать в любое время для приготовления разнообразных блюд.

Фото: freepik.com by stockking, PDM

Как заморозить помидоры в домашних условиях несколькими проверенными способами, рассказывает садовод-любитель, Галина Матвеевна, на сайте "Всаду.ру".

Как выбрать помидоры для заморозки

Важно выбрать свежие, плотные помидоры с минимальным количеством сока и плотной кожицей. Лучший вариант — плоды, только что собранные с грядки, без повреждений и следов гниения.

Для максимального сохранения полезных веществ, замораживать помидоры следует в течение шести часов после сбора. Недозрелые или переспелые плоды лучше не использовать — они быстро теряют вкус.

Подготовка томатов к заморозке

Перед заморозкой помидоры следует тщательно промыть и высушить, чтобы избежать образования льда. Удалите хвостики и точки крепления к плодоножке. Нарезка зависит от способа заморозки — используйте острый нож, чтобы сохранить как можно больше сока.

Способы заморозки помидоров

Заморозка целых томатов

Подходит для небольших плодов, которые будут использоваться в супах и рагу. Просто выложите чистые и сухие томаты в пакеты или контейнеры и отправьте в морозильник.

Заморозка кусочками

Нарежьте помидоры на кусочки и заморозьте их сначала на противне, чтобы избежать слипания, а затем пересыпьте в пакет.

Заморозка томатного пюре в формочках

Очистите помидоры, обдав их кипятком, а затем холодной водой. Пюрируйте в блендере и заморозьте в силиконовых формах для выпечки. После заморозки переложите кубики в пакеты.

Заморозка фаршированных помидоров

Вырежьте мякоть, приготовьте начинку из мяса, грибов или сыра, заполните плоды и заморозьте.

Заморозка для пиццы

Нарежьте помидоры кружочками и заморозьте их на доске, затем сложите в пакет.

Заморозка с зеленью

Нарежьте томаты кольцами, посыпьте нарезанной зеленью и заморозьте на доске, после чего распределите по пакетам.

Заморозка черри

Черри можно замораживать так же, как крупные помидоры, но из-за их размера они замораживаются быстрее и идеально подходят для салатов и запеканок.

Преимущества заморозки

Замороженные помидоры сохраняют до 70% полезных веществ, что больше, чем при термической обработке. Они богаты клетчаткой, витаминами А, В и С, а также минералами, такими как фосфор, кальций и магний. Замороженные томаты помогают улучшить пищеварение, поддерживают уровень сахара в крови и укрепляют кости и зубы.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

