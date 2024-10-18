Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осенние посадки плодовых растений. Высадить или прикопать?
Экс-футболист "Спартака" Маркитесов уверен, что Джикия ещё может игроком топовой команды РПЛ
Как тренировки в зале помогают сохранить молодость: мнение экспертов
Обманом на передовую: боец ВСУ рассказал о предательстве командира
Алкоголь, кражи и разбалтывание секретов: юрист назвал самые распространенные причины увольнения
Андрей Чубченко, известный по сериалу "Шеф" на НТВ, сделал неожиданное заявление
Лягушачья дистанция: Франция заявила о начале гонки вооружений с РФ
Рейтинг автомобилей с наибольшим числом смертельных ДТП
12 лет за контробанду: озвучено обвинение супруге Гозмана*

Второе рождение: как старая ванна может преобразить ваш дачный участок

2:37
Садоводство » Советы

Когда ванна в вашем доме становится непригодной для использования, не спешите её выбрасывать. На дачном участке она может получить вторую жизнь и превратиться не просто в функциональный элемент, но и в настоящее украшение, сообщает mkset.ru.

Второе рождение: как старая ванна может преобразить ваш дачный участок
Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Wong, CC BY 2.0

Зачастую люди считают, что почерневшая от времени ванна с проступающей ржавчиной непригодна к дальнейшему использованию и годится лишь на металлолом. Однако это далеко не так. Существует множество интересных и креативных способов подарить старой ванне новую жизнь на даче.

Одно из самых практичных применений — использовать ванну в качестве резервуара для воды. Особенно актуально это в летний период, когда растениям требуется обильный полив. Чтобы ванна гармонично вписывалась в ландшафт, её можно окрасить в зелёный цвет, сливающийся с окружающей средой, или наоборот — сделать ярким акцентом, использовав насыщенные оттенки.

Ещё одна интересная идея — создать на основе ванны грядку для овощей. С помощью дополнительных дренажных отверстий и слоя гравия в ней можно высадить кабачки, огурцы и другие культуры, которые покажут отличные результаты. Преимущество такой грядки — её мобильность, ведь ванну можно легко переместить в любое место участка.

Не менее оригинально ванна будет смотреться в роли цветочной клумбы. Для этого достаточно продумать дренаж, окрасить ёмкость в подходящий цвет и дополнить декоративными элементами — мозаикой, яркими красками. Интересный вариант — создание клумбы в стиле прованс, когда белая ванна гармонирует с высаженными в неё цветами.

Старая ванна может даже стать альтернативой надувному бассейну для детских игр в жаркие летние дни. А в остальное время года из неё получится замечательный декоративный пруд, который преобразит ландшафт участка.

Наконец, чугунная ванна — это прочный и долговечный материал, из которого можно создать интересные предметы садовой мебели. Её можно разрезать и переделать в диван или кресла, окрашивая в нужный цвет или украшая мозаикой.

Как видите, старая ванна — это отнюдь не бесполезный хлам. С помощью немного фантазии она может обрести вторую жизнь на даче в самых разнообразных ипостасях — от резервуара для воды до оригинальной клумбы или садового дивана.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Садоводство, цветоводство
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Еда и рецепты
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий Аудио 
В Польше обнаружили "пшеничный хомут" России для Африки
Экономика и бизнес
В Польше обнаружили "пшеничный хомут" России для Африки Аудио 
Популярное
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки

Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.

Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Сводка с фронта: на покровском направлении лесополосы завалены трупами ВСУ, Киев ударил на границе Белгородской области
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Ракета Х-101. Могучая крылатая, наводящая ужас на врагов с других континентов Дмитрий Плотников Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров Слабое звено Нобелевской премии — теоретики Игорь Буккер
В Польше позавидовали успехам России в поставках зерна в Африку
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения
Помидоры с чесноком на зиму: простой рецепт аппетитной домашней заготовки
Помидоры с чесноком на зиму: простой рецепт аппетитной домашней заготовки
Последние материалы
Осенние посадки плодовых растений. Высадить или прикопать?
Экс-футболист "Спартака" Маркитесов уверен, что Джикия ещё может игроком топовой команды РПЛ
Как тренировки в зале помогают сохранить молодость: мнение экспертов
Второе рождение: как старая ванна может преобразить ваш дачный участок
Обманом на передовую: боец ВСУ рассказал о предательстве командира
Алкоголь, кражи и разбалтывание секретов: юрист назвал самые распространенные причины увольнения
Андрей Чубченко, известный по сериалу "Шеф" на НТВ, сделал неожиданное заявление
Лягушачья дистанция: Франция заявила о начале гонки вооружений с РФ
Рейтинг автомобилей с наибольшим числом смертельных ДТП
12 лет за контробанду: озвучено обвинение супруге Гозмана*
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.