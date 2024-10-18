Второе рождение: как старая ванна может преобразить ваш дачный участок

2:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Когда ванна в вашем доме становится непригодной для использования, не спешите её выбрасывать. На дачном участке она может получить вторую жизнь и превратиться не просто в функциональный элемент, но и в настоящее украшение, сообщает mkset.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Wong, CC BY 2.0

Зачастую люди считают, что почерневшая от времени ванна с проступающей ржавчиной непригодна к дальнейшему использованию и годится лишь на металлолом. Однако это далеко не так. Существует множество интересных и креативных способов подарить старой ванне новую жизнь на даче.

Одно из самых практичных применений — использовать ванну в качестве резервуара для воды. Особенно актуально это в летний период, когда растениям требуется обильный полив. Чтобы ванна гармонично вписывалась в ландшафт, её можно окрасить в зелёный цвет, сливающийся с окружающей средой, или наоборот — сделать ярким акцентом, использовав насыщенные оттенки.

Ещё одна интересная идея — создать на основе ванны грядку для овощей. С помощью дополнительных дренажных отверстий и слоя гравия в ней можно высадить кабачки, огурцы и другие культуры, которые покажут отличные результаты. Преимущество такой грядки — её мобильность, ведь ванну можно легко переместить в любое место участка.

Не менее оригинально ванна будет смотреться в роли цветочной клумбы. Для этого достаточно продумать дренаж, окрасить ёмкость в подходящий цвет и дополнить декоративными элементами — мозаикой, яркими красками. Интересный вариант — создание клумбы в стиле прованс, когда белая ванна гармонирует с высаженными в неё цветами.

Старая ванна может даже стать альтернативой надувному бассейну для детских игр в жаркие летние дни. А в остальное время года из неё получится замечательный декоративный пруд, который преобразит ландшафт участка.

Наконец, чугунная ванна — это прочный и долговечный материал, из которого можно создать интересные предметы садовой мебели. Её можно разрезать и переделать в диван или кресла, окрашивая в нужный цвет или украшая мозаикой.

Как видите, старая ванна — это отнюдь не бесполезный хлам. С помощью немного фантазии она может обрести вторую жизнь на даче в самых разнообразных ипостасях — от резервуара для воды до оригинальной клумбы или садового дивана.