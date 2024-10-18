Перец растёт плохо: узнайте, как подготовить семена и улучшить всхожесть

2:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Перец — культура, которая требует теплых условий для успешного роста и длительного вегетационного периода (110-180 дней). Поэтому даже в южных регионах его выращивают через рассаду. Если посеять семена прямо в огород, растение не успеет дать плоды до наступления холодов, рассказывают авторы сайта "Огород-365".

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Подготовка почвы и ёмкостей

Перец можно выращивать без пикировки, используя ёмкости объёмом 0,5 л, например, торфяные горшки или пластиковые стаканчики. Почва должна быть рыхлой и плодородной, можно использовать покупной грунт или землю из сада, смешанную с торфом, перегноем и биогумусом. Для защиты от инфекций грунт обрабатывают раствором марганцовки, чесночным настоем или фитоспорином.

Как выбрать семена

Для успеха важно выбирать качественные семена. Обратите внимание на срок годности, целостность упаковки и наличие сертификатов. Хранение семян перца допустимо до трёх лет, поэтому нет смысла покупать их впрок.

Подготовка семян

Перед посевом семена перебирают, отбраковывая мелкие и повреждённые. Проверить всхожесть можно, замочив их в солевом растворе: пустотелые семена останутся на поверхности. Семена также дезинфицируют, например, марганцовкой или перекисью водорода, и замачивают в стимуляторах роста (Циркон, Эпин).

Стимуляция и закаливание

Семена можно замочить в питательном растворе золы или подвергнуть барботированию, насыщая кислородом. Закаливание улучшит переносимость рассады к температурным перепадам: для этого семена помещают в холодильник или чередуют пребывание в тепле и холоде.

Правила посадки

Оптимальные сроки посева перца на рассаду — с начала февраля по начало апреля. В зависимости от сорта сеять перец нужно за 60-70 дней до высадки в грунт. Подготовленную почву засыпают в ёмкости с дренажем, распределяют семена и покрывают слоем земли толщиной не более 1,5 см.

Ёмкости ставят в тёплое место (25-28°C) и накрывают плёнкой. После появления ростков плёнку убирают, и растениям обеспечивают достаточное освещение, желательно фитолампой.

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (перец чили) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.

