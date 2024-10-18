Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Можжевельник в вашем саду: от выбора почвы до подготовки к зиме
Снеговик ХК "Сибирь" подарил певице Полине Гагариной именной свитер
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Настасья Самбурская отреагировала на нападки хейтеров: неужели я такое чудовище
Путь к решению: Путин указал, что могут быть достигнуты компромиссы между Ираном и Израилем
Причины отеков и простые решения для их устранения
Эксперт рассказал о скрытых проблемах китайских авто
Певица Клава Кока ушла от своего возлюбленного
Актриса Оксана Акиньшина удивила фотографиями в купальнике на фоне слухов о беременности

Перец растёт плохо: узнайте, как подготовить семена и улучшить всхожесть

2:32
Садоводство

Перец — культура, которая требует теплых условий для успешного роста и длительного вегетационного периода (110-180 дней). Поэтому даже в южных регионах его выращивают через рассаду. Если посеять семена прямо в огород, растение не успеет дать плоды до наступления холодов, рассказывают авторы сайта "Огород-365".

Перец растёт плохо: узнайте, как подготовить семена и улучшить всхожесть
Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, PDM

Подготовка почвы и ёмкостей

Перец можно выращивать без пикировки, используя ёмкости объёмом 0,5 л, например, торфяные горшки или пластиковые стаканчики. Почва должна быть рыхлой и плодородной, можно использовать покупной грунт или землю из сада, смешанную с торфом, перегноем и биогумусом. Для защиты от инфекций грунт обрабатывают раствором марганцовки, чесночным настоем или фитоспорином.

Как выбрать семена

Для успеха важно выбирать качественные семена. Обратите внимание на срок годности, целостность упаковки и наличие сертификатов. Хранение семян перца допустимо до трёх лет, поэтому нет смысла покупать их впрок.

Подготовка семян

Перед посевом семена перебирают, отбраковывая мелкие и повреждённые. Проверить всхожесть можно, замочив их в солевом растворе: пустотелые семена останутся на поверхности. Семена также дезинфицируют, например, марганцовкой или перекисью водорода, и замачивают в стимуляторах роста (Циркон, Эпин).

Стимуляция и закаливание

Семена можно замочить в питательном растворе золы или подвергнуть барботированию, насыщая кислородом. Закаливание улучшит переносимость рассады к температурным перепадам: для этого семена помещают в холодильник или чередуют пребывание в тепле и холоде.

Правила посадки

Оптимальные сроки посева перца на рассаду — с начала февраля по начало апреля. В зависимости от сорта сеять перец нужно за 60-70 дней до высадки в грунт. Подготовленную почву засыпают в ёмкости с дренажем, распределяют семена и покрывают слоем земли толщиной не более 1,5 см.

Ёмкости ставят в тёплое место (25-28°C) и накрывают плёнкой. После появления ростков плёнку убирают, и растениям обеспечивают достаточное освещение, желательно фитолампой.

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (перец чили) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Еда и рецепты
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное Аудио 
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Садоводство, цветоводство
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Садоводство, цветоводство
Простой способ, как удобрить и омолодить герань Аудио 
Популярное
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки

Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.

Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Сводка с фронта: Запад боится покупать план победы Зеленского, ТЦК отлавливают уже и водителей бензовозов Дмитрий Плотников Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
В Польше позавидовали успехам России в поставках зерна в Африку
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы
Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
Последние материалы
Актриса Оксана Акиньшина удивила фотографиями в купальнике на фоне слухов о беременности
ВСУ наступает: сотни свиней разбежались с ферм в курском приграничье
Почему яйца — идеальный завтрак для тех, кто хочет похудеть
Лучшие рецепты заморозки помидоров: откройте секреты сохранения урожая
Александр Буйнов назвал три блюда и предложил поклонникам угадать его любимое
Врач назвала ягоды и овощи, которые защищают от рака
Квашение, соление и мочение: как выбрать лучший способ заготовки
Борьба продолжается: Путин заявил о готовности России продолжать сражение
В Татарстане снизилась стоимость АИ-95: почему это выгодно поставщикам бензина
Автоэксперт Сажин об идее выдавать права с 16 лет: опыт с электросамокатами ничему не учит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.