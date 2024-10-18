Хотите пышное цветение георгинов? Узнайте, как правильно им зимовать

Георгины — яркие, эффектные цветы, которые радуют буйством красок на дачных участках. Но чтобы эти многолетники благополучно перезимовали и порадовали вас снова весной, за ними требуется особый уход. Одна из важнейших задач — правильное хранение георгинов в зимний период.

Фото: commons.wikimedia.org by Sophia Pleshchunova, CC BY 4.0

Почему важно правильно хранить георгины?

Георгины являются клубневыми многолетниками. Если клубни не подготовить к зиме должным образом, они могут просто погибнуть. Поэтому выбор подходящего места для хранения — ключевой момент.

Основные требования к хранению георгинов:

Клубни должны находиться в сухом, прохладном месте с постоянной температурой 5-10°C.

Недопустимо резкое колебание температуры, сквозняки и повышенная влажность.

Хранение должно обеспечивать покой клубней и предотвращать их преждевременное прорастание.

Где лучше всего хранить георгины зимой?

Наиболее подходящими местами для зимовки георгинов являются:

Погреб или подвал

Это классический вариант хранения клубней, отвечающий всем необходимым требованиям. В погребе или подвале поддерживается оптимальная температура и влажность. Также там отсутствуют сквозняки.

Холодный гараж или сарай

Если погреба нет, можно использовать неотапливаемый гараж или сарай. Главное, чтобы температура там была в пределах 5-10°C и не происходило резких перепадов.

Подвальное помещение дома

Многие дачники используют для хранения георгинов подвалы жилых домов. Важно, чтобы это было сухое, прохладное и темное место.

Тёмная прохладная комната

В качестве альтернативы можно приспособить для хранения клубней любую тёмную комнату в доме с постоянной температурой 5-10°C. Например, кладовую или техническое помещение.

Независимо от выбранного места, клубни георгинов нужно правильно подготовить: очистить, просушить и упаковать. Только в этом случае они благополучно перезимуют и подарят вам буйство красок в следующем сезоне.